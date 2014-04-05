Авария на подстанции на время лишила микрорайон электроэнергии

«Свет моргнул около 7 часов вечера, после чего пропала и вода, в окно было видно, как в доме напротив тоже отключился свет, не моргнул, а совсем потух где-то на час — апокалипсис какой-то», — сообщил житель дома по улице Федюнинского Антон. Как выяснилось, водяной насос в многоэтажке электрический, и перебои с энергией ведут к его отключению.