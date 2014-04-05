Авария на подстанции на время лишила микрорайон электроэнергии

«Свет моргнул около 7 часов вечера, после чего пропала и вода, в окно было видно, как в доме напротив тоже отключился свет, не моргнул, а совсем потух где-то на час — апокалипсис какой-то», — сообщил житель дома по улице Федюнинского Антон. Как выяснилось, водяной насос в многоэтажке электрический, и перебои с энергией ведут к его отключению.
Жители дома на Червишевском тракте также подтвердили, что свет неоднократно моргал и у них.
Водители сообщают, что в районе в настоящее время не работают светофоры на пересечении улиц Ставропольской и Червишевский тракт, а также на Самарцева.
Как пояснили в справочной администрации города Тюмени, на подстанции № 986 случилась авария, специалисты до сих пор ведут работы по ее устранению, но свет в домах уже есть.