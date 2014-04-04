Женщины курят от стресса, а мужчины от счастья

У женщин никотин в теле обрабатывается намного быстрее и синдром отмены у них также проявляется быстрее. Именно поэтому женщинам очень сложно бросить курить. Причем, попытки расстаться с пагубной привычкой могут привести к депрессии, бессоннице и тревожным расстройствам. Кроме того они чаще срываются и начинают курить снова. У женщин очень сильно работает связь между курением и весом. Поэтому многие из них боятся набрать вес, после отказа от сигарет.