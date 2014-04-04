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Женщины курят от стресса, а мужчины от счастья

4 апреля 2014, 14:58
Специалисты Медицинского университета Вены выяснили, что женщины и мужчины курят по абсолютно разным причинам.

Оказывается, представительницы слабого пола чаще курят из-за стрессовых ситуаций и начинают это делать в более юном возрасте. А вот мужчины зачастую курят пребывая в состоянии покоя, когда они всем вокруг довольны. Об этом сообщает MegaMedPortal.ru.

У женщин никотин в теле обрабатывается намного быстрее и синдром отмены у них также проявляется быстрее. Именно поэтому женщинам очень сложно бросить курить. Причем, попытки расстаться с пагубной привычкой могут привести к депрессии, бессоннице и тревожным расстройствам. Кроме того они чаще срываются и начинают курить снова. У женщин очень сильно работает связь между курением и весом. Поэтому многие из них боятся набрать вес, после отказа от сигарет.

Как правило, зависимость проявляется сильнее у тех людей, которые рано начали курить. Стоит отметить, что в Европе среди взрослого поколения курильщиков-мужчин больше. А по данным австрийской статистики, среди 15-летних 21% курильщиков женщины и 19% — мужчины. Эксперты не перестают призывать ввести запрет на курение в кафе и ресторанах, с целью сокращения частоты воздействия никотина на молодое поколение.

Вместе с тем, Анна Шмидт из Кельнского Университета со своими коллегами уверена в том, что психоэмоциональная нагрузка на работе уменьшает зависимость курильщиков от никотина, поскольку под влиянием стресса они курят намного меньше, обычного.

Фото: mir.ufanet.ru

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