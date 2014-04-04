«ЮТэйр» вводит прямые рейсы из Тюмени в Мюнхен и Дрезден

Вылететь из Тюмени в Мюнхени и обратно будет возможно дважды в неделю — по вторникам и субботам в 11.55 из Тюмени и в 20.15 из Мюнхена. Время в пути составит 5 часов 25 минут (для каждого аэропорта указано местное время).