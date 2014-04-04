«ЮТэйр» вводит прямые рейсы из Тюмени в Мюнхен и Дрезден

Вылететь из Тюмени в Мюнхени и обратно будет возможно дважды в неделю — по вторникам и субботам в 11.55 из Тюмени и в 20.15 из Мюнхена. Время в пути составит 5 часов 25 минут (для каждого аэропорта указано местное время).
Рейс в Дрезден будет выполняться по воскресеньям с вылетом из Тюмени в 16.20, из Дрездена — в 23.25. Время в пути — 5 часов 10 минут (для каждого аэропорта указано местное время).
Полеты будут осуществляться на комфортабельном лайнере Boeing 737–500 в компоновке экономического и бизнес-классов.
При покупке билета по одному из указанных направлений на официальном сайте авиакомпании utair.ru до 30 апреля 2014 года действуют специальные промо тарифы. Стоимость билета по направлению туда-обратно составит от 249 евро*.
Новые рейсы делают посещение континентальной Европы более доступным для жителей Западной Сибири и способствуют развитию исторически сложившихся туристических и деловых связей.
* Тариф экономического класса без агентских сборов. Количество мест ограничено. Авиакомпания оставляет за собой право отмены тарифа или изменения без уведомления в любое время.