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«ЮТэйр» вводит прямые рейсы из Тюмени в Мюнхен и Дрезден

4 апреля 2014, 09:10
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» возобновляет выполнение прямого рейса из Тюмени в Мюнхен и вводит новый рейс Тюмень — Дрезден — Тюмень. Рейсы стартуют с 27 апреля 2014 года.
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Тюмень

Вылететь из Тюмени в Мюнхени и обратно будет возможно дважды в неделю — по вторникам и субботам в 11.55 из Тюмени и в 20.15 из Мюнхена. Время в пути составит 5 часов 25 минут (для каждого аэропорта указано местное время).

Рейс в Дрезден будет выполняться по воскресеньям с вылетом из Тюмени в 16.20, из Дрездена — в 23.25. Время в пути — 5 часов 10 минут (для каждого аэропорта указано местное время).

Полеты будут осуществляться на комфортабельном лайнере Boeing 737–500 в компоновке экономического и бизнес-классов.

При покупке билета по одному из указанных направлений на официальном сайте авиакомпании utair.ru до 30 апреля 2014 года действуют специальные промо тарифы. Стоимость билета по направлению туда-обратно составит от 249 евро*.

Новые рейсы делают посещение континентальной Европы более доступным для жителей Западной Сибири и способствуют развитию исторически сложившихся туристических и деловых связей.

* Тариф экономического класса без агентских сборов. Количество мест ограничено. Авиакомпания оставляет за собой право отмены тарифа или изменения без уведомления в любое время.

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