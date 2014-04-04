Водитель «Волги» сбил школьника на переходе

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, четыре человека получили травмы в ДТП, случившемся вчера в восьмом часу утра на 12 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Здесь столкнулись три автомобиля: Honda, Toyota и еще одна Honda. Водитель «Хонды» со стажем один год неправильно выбрал скоростной режим. Пострадали три женщины в возрасте от 28-ми до 46-ти лет, они получили ушибы, ссадины и другие повреждения, а также 27-летний молодой человек, у него перелом ребер и травма головы.
15-летний школьник сбит «Волгой» на улице Малой Загородной, на пешеходном переходе. Один водитель пропустил ребенка на пешеходном переходе, а второй выехал из-за притормозившего автомобиля. У ребенка ушибы колена.
В полдень на 5 километре Старотобольского тракта столкнулись Suzuki и самосвал Volvo. Водитель Suzuki нарушил очередность проезда транспорта. Травмированы две пассажирки Suzuki, 24-х и 50-ти лет, у них черепно-мозговые травмы, у одной из женщин перелом ребер.
В восьмом часу вечера пьяный водитель спровоцировал ДТП в центре Тюмени, на перекрестке улиц Максима Горького и Республики. 36-летний водитель ВАЗ-21099 нарушил очередность проезда, он получил сотрясение головного мозга.