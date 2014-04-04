Водитель «Волги» сбил школьника на переходе

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, четыре человека получили травмы в ДТП, случившемся вчера в восьмом часу утра на 12 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Здесь столкнулись три автомобиля: Honda, Toyota и еще одна Honda. Водитель «Хонды» со стажем один год неправильно выбрал скоростной режим. Пострадали три женщины в возрасте от 28-ми до 46-ти лет, они получили ушибы, ссадины и другие повреждения, а также 27-летний молодой человек, у него перелом ребер и травма головы.