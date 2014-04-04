В Тюмени задержали трио уральских медвежатников

Переезжая из города в город на территории УрФО, приятели-медвежатники вскрывали сейфы в различных организациях и скрывались с места преступления. На совершение кражи им хватало от 45 секунд до минуты, не пугало наличие видеокамер и сигнализации, отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
29 марта молодые люди были задержаны сотрудниками ГИБДД на стационарном посту ДПС на Червишевском тракте в Тюменском районе в ходе проверки их автомобиля. Один из приятелей находился в федеральном розыске, второй — в оперативном.
В ходе дальнейшей работы с задержанными сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области установили их причастность к совершению двух краж денежных средств из сейфов магазинов на территории Тюмени — в ночь с 18 на 19 марта. Задержанные дали признательные показания по этим двум эпизодам.
Все участники преступной группы были ранее судимы за совершение преступлений имущественного характера и преступлений против личности. В ходе проведенных обысков у гастролеров изъяты часть денег, имущество, добытое преступным путем, а также перчатки, монтировка и иные вещественные доказательства.
В настоящее время криминальное трио находится под арестом. Сотрудники полиции устанавливают их причастность к совершению преступлений на территории Уральского федерального округа. Пострадавшие от действий данной группы могут обращаться в ОБОП УУР УМВД по телефону 31-35-75.
Видео пресс-службы УМВД по Тюменской области