В Тюмени задержали трио уральских медвежатников

В ходе дальнейшей работы с задержанными сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области установили их причастность к совершению двух краж денежных средств из сейфов магазинов на территории Тюмени — в ночь с 18 на 19 марта. Задержанные дали признательные показания по этим двум эпизодам.