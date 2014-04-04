nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени убрали с прилавков омский сыр

4 апреля 2014, 16:23
Оборот сыров «Чечил» под торговой маркой «Сыроедово» и «Адыгея» производства торгового дома «Сыры» на территории Российской Федерации приостановлен.

В соответствии с поручением Роспотребнадзора в организациях розничной торговой сети города Омска для проведения лабораторных исследований были отобраны образцы продукции сыров «Чечил под торговой маркой «Сыроедово» и «Адыгея» производства торгового дома «Сыры».

Редакции NashGorod. Ru стало интересно, в течение какого времени исчезнет с тюменских прилавков омский сыр. Не найдутся ли нерадивые покупатели, которые не обращая внимания на производителя, положат продукт в корзину. Ответить на этот вопрос нам помогла управляющая магазина SPAR Татьяна Гомзикова. «Если приходит официальное уведомление от Роспотребнадзора о запрете продажи продукции, то обычно в течение часа ее убирают с прилавка и договариваются с поставщиком о возврате. Такая ситуация была с конфетами Roshen», — пояснила она.

Согласно первым результатам лабораторных исследований установлено, что указанная продукция не соответствует требованиям действующего законодательства по жирно-кислотному составу, что свидетельствует о ее фальсификации. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Исследования продолжаются, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Фото: verner-diet.ru

#Новости#Роспотребнадзор#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25