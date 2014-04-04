В Тюмени убрали с прилавков омский сыр

Редакции NashGorod. Ru стало интересно, в течение какого времени исчезнет с тюменских прилавков омский сыр. Не найдутся ли нерадивые покупатели, которые не обращая внимания на производителя, положат продукт в корзину. Ответить на этот вопрос нам помогла управляющая магазина SPAR Татьяна Гомзикова. «Если приходит официальное уведомление от Роспотребнадзора о запрете продажи продукции, то обычно в течение часа ее убирают с прилавка и договариваются с поставщиком о возврате. Такая ситуация была с конфетами Roshen», — пояснила она.