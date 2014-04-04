В сквере Текутьевском появились скворечники

В мероприятии приняли участие сотрудники Главного управления, члены их семей, воспитанники детского дома, в том числе дети с ограниченными физическими способностями, воспитанники дошкольного учреждения, оркестр ГУ МЧС России по Тюменской области и горожане.
В ходе акции сотрудники МЧС и дети еще раз вспомнили об основах безопасности в быту и на природе. Затем участники акции подарили пернатым безопасные домики. Взрослые и дети развесили на деревьях одной из парковых зон скворечники, сделанные и раскрашенные своими руками.
Посмотреть на домики для птиц можно в районе перекрестка улиц Республики и Холодильной.
Фото Николая Фролова