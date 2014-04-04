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В сквере Текутьевском появились скворечники

4 апреля 2014, 14:16
В пятницу, 4 апреля, в рамках Международного Дня Птиц ГУ МЧС России по Тюменской области провело профилактическую акцию «Каждый дом должен быть безопасным». Акция состоялась в сквере Текутьевском.
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Дети

В мероприятии приняли участие сотрудники Главного управления, члены их семей, воспитанники детского дома, в том числе дети с ограниченными физическими способностями, воспитанники дошкольного учреждения, оркестр ГУ МЧС России по Тюменской области и горожане.

В ходе акции сотрудники МЧС и дети еще раз вспомнили об основах безопасности в быту и на природе. Затем участники акции подарили пернатым безопасные домики. Взрослые и дети развесили на деревьях одной из парковых зон скворечники, сделанные и раскрашенные своими руками.

Посмотреть на домики для птиц можно в районе перекрестка улиц Республики и Холодильной.

Фото Николая Фролова

Фотоотчет пользователя Алекс Z можно посмотреть здесь.

#Новости#Птицы#Дети#Тюмень#ГУ МЧС по Тюменской области#Olga#Общество
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