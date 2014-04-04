В сквере Текутьевском появились скворечники

В ходе акции сотрудники МЧС и дети еще раз вспомнили об основах безопасности в быту и на природе. Затем участники акции подарили пернатым безопасные домики. Взрослые и дети развесили на деревьях одной из парковых зон скворечники, сделанные и раскрашенные своими руками.