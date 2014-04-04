В помощь крымчанам книги: зачем?

Напомним, в начале марта Общество русской культуры объявило о старте акции по сбору литературы на русском языке для братского народа. В течение месяца тюменцы во всех населенных пунктах региона приносили в местные библиотеки новые или в хорошем состоянии издания русской и зарубежной классики, справочники, современную прозу, детские стихи, фантастику, исторические и публицистические произведения, женские и детективные романы.