В помощь крымчанам книги: зачем?

Напомним, в начале марта Общество русской культуры объявило о старте акции по сбору литературы на русском языке для братского народа. В течение месяца тюменцы во всех населенных пунктах региона приносили в местные библиотеки новые или в хорошем состоянии издания русской и зарубежной классики, справочники, современную прозу, детские стихи, фантастику, исторические и публицистические произведения, женские и детективные романы.
«На Украине длительное время литературу на русском языке выпускали редко. Во многих книгах история подавалась претенциозно в отношении самой страны», — сказала заместитель председателя совета Общества русской культуры Тамара Трунилова.
По ее словам, жители области привозили книги полными багажниками автомобилей. Тюменские писатели дарили крымчанам авторские экземпляры своих литературных произведений. Более тысячи книг собрали в библиотеках Тюмени, Сорокинского, Ишимского, Казанского районов.
По замыслу организаторов, упакованные и маркированные посылки с книгами от тюменцев будут отправлены в библиотеки городов и школ Крыма. Привезти литературу можно в центральные библиотеки, сбор продолжится до конца недели.
Отметим, некоторое время назад о сборе гуманитарной помощи объявил Союз добровольцев России и ряд других городов, среди которых Санкт-Петербург, Курск, Калуга, Тула. Продукты питания, медикаменты, универсальные теплые вещи для добровольцев, портативная техника и питание для маленьких детей объективные предметы необходимости в условиях сложной обстановке на полуострове. Насколько оправдан сбор книг остается вопросом.
Фото: svlv.net