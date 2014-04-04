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Утро на Широтной: инспекторы «охотились» на автобусы-нарушители

4 апреля 2014, 13:20
Инспекторы ГИБДД провели утренний рейд: они дежурили на улицах Широтной и 30 лет Победы с 7 до 10 утра и зафиксировали, что водители автобусов и маршрутных такси нарушили правила 19 раз.
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Тюмень

Инспекторы ГИБДД провели утренний рейд: они дежурили на улицах Широтной и 30 лет Победы с 7 до 10 утра и зафиксировали, что водители автобусов и маршрутных такси нарушили правила 19 раз.

Большинство нареканий к водителям автобусов от автомобилистов поступает именно по ул. Широтной. Водители жалуются, что автобусы постоянно перестраиваются из ряда в ряд, мешая движению транспорта и создавая транспортные заторы.

В ходе утреннего рейда инспекторы выявили 8 нарушений правил расположения на проезжей части, 4 нарушения правил перевозки людей, один из водителей проехал перекресток на красный сигнал светофора, за одним числился не оплаченный вовремя штраф, в трех случаях водители общественного транспорта нарушили правила пользования световыми приборами. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Тюменской области.

С начала года в Тюмени сотрудники ГИБДД выявили 2900 нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта.

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