Утро на Широтной: инспекторы «охотились» на автобусы-нарушители

Инспекторы ГИБДД провели утренний рейд: они дежурили на улицах Широтной и 30 лет Победы с 7 до 10 утра и зафиксировали, что водители автобусов и маршрутных такси нарушили правила 19 раз.

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