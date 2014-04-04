УК «Ямал» оштрафовали на 50 тысяч рублей

Жильцы дома № 19 пожаловались на нарушение ООО «УК «Ямал» санитарного законодательства. Для правильного разрешения дела у Общества были истребованы сведения: копии договора управления многоквартирным домом либо договор на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества жильцов, копии документов, подтверждающих выбор способа управления домом, письменное объяснения по факту жалобы на нарушения санитарного законодательства. Но в положенный законом трехдневный срок документы предоставлены не были. ООО только через тринадцать дней предоставило в Управление все запрошенные документы, кроме объяснения по факту жалобы.
В Роспотребнадзоре такое поведение расценили как административное нарушение, предусмотренное ст.17.7 КоАП РФ — невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении и направили дело в Ленинский районный суд г. Тюмени. А там постановили признать ООО «УК «Ямал» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей, сообщает управление.
Проводили ли специалисты Роспотребнадзора проверку санитарного состояния дома, в ведомстве не сообщают.