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УК «Ямал» оштрафовали на 50 тысяч рублей

4 апреля 2014, 11:29
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области отреагировало на жалобу жильцов дома № 19 по улице Мелиораторов в Тюмени и запросило документы у управляющей организации для проведения расследования. УК документы вовремя не предоставила, за что и получила штраф.

Жильцы дома № 19 пожаловались на нарушение ООО «УК «Ямал» санитарного законодательства. Для правильного разрешения дела у Общества были истребованы сведения: копии договора управления многоквартирным домом либо договор на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества жильцов, копии документов, подтверждающих выбор способа управления домом, письменное объяснения по факту жалобы на нарушения санитарного законодательства. Но в положенный законом трехдневный срок документы предоставлены не были. ООО только через тринадцать дней предоставило в Управление все запрошенные документы, кроме объяснения по факту жалобы.

В Роспотребнадзоре такое поведение расценили как административное нарушение, предусмотренное ст.17.7 КоАП РФ — невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении и направили дело в Ленинский районный суд г. Тюмени. А там постановили признать ООО «УК «Ямал» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей, сообщает управление.

Проводили ли специалисты Роспотребнадзора проверку санитарного состояния дома, в ведомстве не сообщают.

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