УК «Ямал» оштрафовали на 50 тысяч рублей

Жильцы дома № 19 пожаловались на нарушение ООО «УК «Ямал» санитарного законодательства. Для правильного разрешения дела у Общества были истребованы сведения: копии договора управления многоквартирным домом либо договор на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества жильцов, копии документов, подтверждающих выбор способа управления домом, письменное объяснения по факту жалобы на нарушения санитарного законодательства. Но в положенный законом трехдневный срок документы предоставлены не были. ООО только через тринадцать дней предоставило в Управление все запрошенные документы, кроме объяснения по факту жалобы.