ТюмГУ закрывает филиалы

«Каждое время диктует свои решения. Эра филиалов проходит. В 90-е годы был очень большой спрос на высшее образование со стороны населения, но тогда было другое время: иной уровень жизни, криминогенная обстановка в городах. Сегодня надо отчетливо понимать, ситуация изменилась. В центре внимания должно быть качество образования и научные исследования. Какой бы ни была атмосфера внутри филиала, но такого качества образования, как в головном вузе в шадринском филиале не обеспечивается» — отмечает ректор ТюмГУ Валерий Фальков.