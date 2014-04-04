ТюмГУ закрывает филиалы

Тюменский госуниверситет продолжает оптимизировать филиальную сеть в соответствии с приоритетами государственной политики. В 2014 году при проведении мониторинга эффективности деятельности вузов к филиалам будут предъявляться те же самые требования, что и к головному вузу. Недавно эту информацию озвучил замминистра образования и науки Александр Климов.
С учетом этого, после предварительного анализа основных показателей деятельности филиала в городе Шадринске на мартовском заседании Ученого совета ТюмГУ было принято решение о его закрытии. До этого филиалы вуза ликвидированы в городах Муравленко, Урае, Когалыме, пгт. Пойковском, Пыть-Яхе, Салехарде.
Причин, которые побудили к закрытию очередного филиала, несколько. Во-первых, за последние три года численность студентов в филиале значительно сократилась. Сейчас там обучается 550 человек (из них чуть более 100 на очном отделении), а в 2011 году в филиале обучалось 970 человек. А после летнего выпуска и вовсе останется меньше 100 человек. Об этом сообщает Управление информационной политики ТюмГУ.
Во-вторых, еще в прошлом году по результатам мониторинга эффективности вузов филиал не соответствовал двум показателям — инфраструктура и контингент студентов. С учетом предстоящего мониторинга высока вероятность того, что по пяти из шести критериев филиал вообще не наберет необходимое количество баллов.
«Каждое время диктует свои решения. Эра филиалов проходит. В 90-е годы был очень большой спрос на высшее образование со стороны населения, но тогда было другое время: иной уровень жизни, криминогенная обстановка в городах. Сегодня надо отчетливо понимать, ситуация изменилась. В центре внимания должно быть качество образования и научные исследования. Какой бы ни была атмосфера внутри филиала, но такого качества образования, как в головном вузе в шадринском филиале не обеспечивается» — отмечает ректор ТюмГУ Валерий Фальков.
Руководство вуза заверило, что стоимость обучения у студентов как очной, так и заочной формы останется прежней до конца обучения. Все студенты дневного отделения при переводе в Тюмень будут обеспечены общежитием.
Фото: utmn.ru