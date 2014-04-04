Салон красоты FashionStyle не соблюдал санитарные нормы

Штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований получил владелец студии красоты FashionStyle, которая находится на улице Николая Гондатти, 7/3.
Как сообщает управление Роспотребнадзора, в результате проведенной проверки студии красоты FashionStyle были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
По фактам выявленных нарушений в отношении владельца салона Михаила Хлопова составлен протокол об административном правонарушении.
Ленинский районный суд, изучив материалы дела, постановил признать Михаила Хлопова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 тысячи рублей.
Фото: expertpost.ru