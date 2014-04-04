Поздравь ветеранов вместе с Nashgorod.ru

В прошлом году мы поздравили 13 ветеранов, в основном это люди, обделенные вниманием властей. Список небольшой, но зато есть возможность уделить больше времени каждому из дедушек и бабушек, выслушать их, помочь по мере возможности. Кроме поздравлений и цветов ветераны получили небольшую материальную поддержку к празднику: благодаря неравнодушию горожан в конверте набралось порядка 40 тысяч рублей. В прошлом году нас поддержали и некоторые тюменские организации. Так, сеть гипермаркетов Мосмарт подготовила для ветеранов продуктовые наборы, а ЗапСибИПГНГ оказали адресную помощь Ольге Станиславовне Сметаниной — вдове участника ВОВ.