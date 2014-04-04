Поздравь ветеранов вместе с Nashgorod.ru

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы силами пользователей интернет-портала Nashgorod.ru уже стало традицией. Давайте не будем нарушать ее в этом году! Мы начинаем сбор денег на покупку подарков и цветов, а в посвященной мероприятию теме на форуме можно записаться добровольцем, чтобы накануне праздника лично сказать слова благодарности людям, которые прошли войну.
В прошлом году мы поздравили 13 ветеранов, в основном это люди, обделенные вниманием властей. Список небольшой, но зато есть возможность уделить больше времени каждому из дедушек и бабушек, выслушать их, помочь по мере возможности. Кроме поздравлений и цветов ветераны получили небольшую материальную поддержку к празднику: благодаря неравнодушию горожан в конверте набралось порядка 40 тысяч рублей. В прошлом году нас поддержали и некоторые тюменские организации. Так, сеть гипермаркетов Мосмарт подготовила для ветеранов продуктовые наборы, а ЗапСибИПГНГ оказали адресную помощь Ольге Станиславовне Сметаниной — вдове участника ВОВ.
Но главным подарком для ветеранов остается все-таки внимание со стороны участников акции, их добрые слова и поздравления. Многие пожилые люди ждут пользователей нашего сайта, накрывают на стол, до слез радуются искренним пожеланиям.
С сегодняшнего дня начинается запись добровольцев — тех людей, которые лично поздравят ветеранов. Оставить заявку можно в теме. Обязательно укажите, пешеход вы или приедете на автомобиле. Поздравлять ветеранов поедем небольшими экипажами — по 2–3 человека в машине.
Внести свой вклад может каждый. Деньги на подарки можно принести в редакцию Nashgorod.ru (мы находимся по адресу: ул. Республики, 160, второй этаж. Телефон редакции: 20-95-30), перечислить на вебмани-кошелек (R392594049177) или яндекс-кошелек (41001148880984). В назначении платежа сделайте пометку о том, что деньги для ветеранов. Можно перевести деньги на карту Сбербанк 4276670018872365 (Ирина Владимировна Ш.) также с пометкой «Деньги для ветеранов». Какую сумму сдать или перечислить — личное дело каждого.
Кроме того, вы можете дополнить наш список ветеранов. Если у вас есть знакомые ветераны ВОВ, которые обделены вниманием и заботой, мы будем рады поздравить и их. Просьба: сообщить о ветеранах как можно раньше, так как количество цветов, подарков и т.п. будет рассчитываться заранее.