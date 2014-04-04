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Поссорилась с сыном и убила его ножом

4 апреля 2014, 16:17
Жительница поселка Винзили Тюменского района убила ножом своего взрослого сына. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ.

3 апреля между 56-летней подозреваемой и ее 34-летним сыном в ходе очередного совместного распития алкоголя произошел конфликт. Женщина схватила нож и ударила сына в грудь. От полученной раны мужчина скончался на месте, отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

В ближайшее время следователь выступит с ходатайством о взятии женщины под стражу, ей будет предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

#Новости#Убийства#Тюменская область#Таня#Происшествия
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