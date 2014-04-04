Поссорилась с сыном и убила его ножом

3 апреля между 56-летней подозреваемой и ее 34-летним сыном в ходе очередного совместного распития алкоголя произошел конфликт. Женщина схватила нож и ударила сына в грудь. От полученной раны мужчина скончался на месте, отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.