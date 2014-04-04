Куда сходить в Тюмени в выходные: 4 — 6 апреля

Тюменцев приглашают на Цветной бульвар на массовую зарядку. Она пройдет в субботу с 14 до 16 часов. Зарядку проведут звезды тюменского спорта и финтес-инструкторы. Желающие смогут попробовать свои силы на площадке по игре в мини-гольф, стать участниками мастер-классов по скандинавской ходьбе, йоге, фитнес-аэробике и др.