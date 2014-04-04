Куда сходить в Тюмени в выходные: 4 — 6 апреля

Концерты
Девять пианистов выйдут на сцену Тюменской филармонии 6 апреля, чтобы сымпровизировать. На концертах ансамбля «Импровиз-рояль» можно услышать широкий спектр импровизаций в различных жанрах и стилях от классики до джаза, исполняемый на нескольких роялях. Стоимость билетов 400 — 800 руб. Служба информации и бронирования: 68-77-77.
Концерт популярной украинской певицы Ани Лорак состоится 4 апреля на сцене Тюменской филармонии. Каждая ее песня — хит, ее фото украшают обложки самых популярных изданий, она — одна из наиболее активно гастролирующих певиц СНГ!
Мегафест «Рок-оттепель» пройдет 6 апреля в клубе «Байконур» (Ленина, 4). Хэдлайнеры фестиваля — F.P.G., «Декабрь»; участники фестиваля — Bad news, «Пегас», «Разбудите Ленина», «Крайт», Quick-sneak.
Одна из самых известных и успешных белорусских альтернативных групп ##### (5diez) выступит 5 апреля в 19 часов в Rocketa club (Мурманская, 35) c презентацией нового альбома MMXIII. Не обойдется и концерт и без хитов группы. Билеты от 500 рублей в музыкальном магазине «Парадигма» (Республики, 83, 2 этаж, 207 каб.)
Группа Otto dix сумела создать собственный жанр в разрезе альтернативной сцены СНГ. Концерт этой команды в Тюмени посвящен презентации нового альбома «Анима». Он пройдет в клубе «Байконур» (Ленина, 4) 6 апреля. Стоимость билетов в день концерта — 750 рублей.
В честь пятилетия компании Romantic sound 6 апреля в SheZgara music pub пройдет мегавечеринка. Музыкальная начинка — гремучая смесь стилей от рок-н-ролла, рока, джаза, латины, фьюжна до авторской песни. Начало в 19 часов. Вход на вечеринку свободный, но только по приглашениям. Пришлите на почту [email protected] письмо с пометкой Мегавечеринка_Гость.
Театр
Заключительные показы спектакля «М|Ж: игра без правил» театра «Мимикрия» пройдут 4 и 6 апреля в 20:00 на Сцене на пятом Тюменского драмтеатра. Стоимость билета — 500 рублей. Информация и бронь билетов по телефону: 939–959.
Выставки
В галерее «Новый свет» (Герцена, 82, 2 этаж) на этой неделе открылась выставка «Сны о чем-то большем». 30 тюменских художников показывают работы, навеянные темой весны, снов, приближения лета, надежды на лучшее. Вход — бесплатный.
Спорт
Тюменцев приглашают на Цветной бульвар на массовую зарядку. Она пройдет в субботу с 14 до 16 часов. Зарядку проведут звезды тюменского спорта и финтес-инструкторы. Желающие смогут попробовать свои силы на площадке по игре в мини-гольф, стать участниками мастер-классов по скандинавской ходьбе, йоге, фитнес-аэробике и др.
Большой спортивный праздник пройдет 6 апреля у отеля Vostok. Тренеры спортивной школы «Прибой» проведут тренировки по аэробике, скандинавской ходьбе, также тюменцы будут перетягивать канат, прыгать на большой скакалке, участвовать в спартакиаде. Начало в 11 часов.
Разное
Свадебная выставка Wedding Zavod пройдет 6 апреля в 13:00 в загородном отеле «Море». В программе показ свадебных платьев, мастер-классы от специалистов, выставка ювелирных украшений, выступления артистов и шоу-балетов. Также гостей вечера ожидает сладкий фуршет, дегустация свадебных тортов. Будет организован трансфер до отеля от стоянки перед главным ЗАГСом в 12:30.
Бесплатно пройти флюорографию можно будет 5 апреля около ДК «Современник», торговых центров «Зеленый берег» и «Колумб» с 9 до 15 часов в рамках акции «Здоровые легкие».
Матерные экскурсии от Николая Дробунина уже приобрели популярность в Тюмени. В пятницу у жителей и гостей нашего города будет возможность погрузиться в историю нашего города. Рассказ о ней будет приправлен крепкими выражениями. Любите яркие ощущения? Приходите по адресу Перекопская, 5, к 19 часам 4 апреля. Стоимость — 500 рублей. Тел.(3452) 93-50-30, 79-71-23.
Официальное открытие новой молодежной кофейни Friends, которая специализируется на вкусном кофе и бейглах, пройдет в субботу, начало в 18 часов. Вас ждет отличная музыка, дружеская атмосфера, мастер-класс от баристы, розыгрыш месячного запаса бейглов. Специальные гости el ched и группа I-scream. Кофейня находится по адресу республики 14/6 рядом с «Арсенал+».
Учить организовывать пространство вокруг себя так, чтобы это вело к активной жизни, будут на конференции «Пути восстановления экологии жизненного пространства». Выступает Сергей Элитов — архитектор и проектировщик, исследователь биологии человека. Конференция пройдет в центре «Спираль успеха» (Свердлова, 5, корп. 2) 6 апреля. Начало в 10 утра. Подробности во встрече «ВКонтакте» http://vk.com/event68051355.
Ролевая игра по сценарию «Поцелуй вампира» пройдет в тайм-кафе «Пятый угол» (Республики, 5) 6 апреля, начало в 15 часов. Перевоплотись в другого человека и попробуй достичь целей. Играй, общайся, пробуй новые образы! Подробности в группе — http://vk.com/event68637858.
5–6 апреля с 12:00 и до 17:00 автосалон Citroen компании «Автоград» приглашает всех желающих посетить дни открытых дверей, посвященные презентации новой модели — Citroen C4 Picasso!