Банда «бутлегеров» поила тюменцев опасным алкоголем

В Тюменской области разоблачили преступную группировку, занимавшуюся продажей немаркированного алкоголя, который, к тому же, оказался опасным для жизни и здоровья. Четверо жителей поселка Винзили — две женщины и двое мужчин — обвиняются по п. «а, б» ч.4 ст.171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка и сбыт немаркированных товаров и продукции) и п. «а» ч.2 ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка, сбыт продукции и оказание услуг, не отвечающих мерам безопасности, совершенные организованной группой).

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