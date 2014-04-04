Банда «бутлегеров» поила тюменцев опасным алкоголем

В Тюменской области разоблачили преступную группировку, занимавшуюся продажей немаркированного алкоголя, который, к тому же, оказался опасным для жизни и здоровья.
Четверо жителей поселка Винзили — две женщины и двое мужчин — обвиняются по п. «а, б» ч.4 ст.171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка и сбыт немаркированных товаров и продукции) и п. «а» ч.2 ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка, сбыт продукции и оказание услуг, не отвечающих мерам безопасности, совершенные организованной группой).
Супруги 46 и 45 лет решили заняться нелегальным бизнесом и создали преступную группу, в которую вовлекли двух своих знакомых 1969 и 1970 годов рождения. Для конспирации злоумышленники в декабре 2012 года зарегистрировали ИП, а затем открыли стол заказов.
«Они заключали договора с покупателями на оказание услуг по покупке и доставке товаров на основании полученных заказов. Члены организованной преступной группы на протяжении последних нескольких лет закупали в Казахстане немаркированную спиртосодержащую продукцию — вина, водку, коньяк, которую незаконно ввозили на территорию Тюменской области, где в дальнейшем осуществляли ее продажу», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Следователи Тюменского межрайонного следственного отдела СК РФ по Тюменской области совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного МВД России по Тюменской области выявили группировку и задержали всех ее членов.
Во дворе частного дома супругов-«бизнесменов» был найден грузовой автомобиль, в котором обнаружилось более тысячи коробок с наполненными жидкостью бутылками без марок акцизного сбора. Указанный товар закуплен обвиняемыми на сумму свыше 6 миллионов рублей. Сотни ящиков указанной продукцией также обнаружены в доме и на базе. В настоящее время их точное количество устанавливается.
В ходе пищевого исследования установлено, что указанная продукция не соответствует ГОСТу РФ и представляет опасность для жизни и здоровья потребителей.
В настоящее время в отношении двух организаторов ОПГ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое других находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.