Зарегистрируйся на «Тотальный диктант» уже сейчас

Регистрация проходит на официальном сайте организаторов totaldict.ru, сообщает управление информационной политики ТюмГУ. Каждый может выбрать для себя удобную по расположению площадку и рядом с ее названием нажать кнопку «зарегистрироваться» (для площадок с обязательной регистрацией) или «я пойду» (для открытых площадок).
Организаторы ТюмГУ обращают внимание участников Диктанта и на необходимость запомнить свой ник и пароль, так как именно по ним в дальнейшем они узнают свой результат, свою оценку.
Акция пройдет 12 апреля. Автором «Тотального диктанта» станет писатель Алексей Иванов. Текст диктанта на разных площадках прочитают директора институтов ТюмГУ, а также его ректор, руководитель областного департамента образования и науки Алексей Райдер, народный артист России Владимир Орел, художественный руководитель театра «Ангажемент» Леонид Окунев, депутат областной Думы Сергей Козлов, преподаватели кафедры русского языка.