Зарегистрируйся на «Тотальный диктант» уже сейчас

Регистрация проходит на официальном сайте организаторов totaldict.ru, сообщает управление информационной политики ТюмГУ. Каждый может выбрать для себя удобную по расположению площадку и рядом с ее названием нажать кнопку «зарегистрироваться» (для площадок с обязательной регистрацией) или «я пойду» (для открытых площадок).