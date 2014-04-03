«ЮТэйр-Экспресс» стала крупнейшим в России эксплуатантом самолетов ATR 72–500

В рамках программы оптимизации парка воздушных судов группы «ЮТэйр» ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» передала весь флот региональных самолётов ATR 72–500 2011–2012 годов выпуска в количестве 15 машин в эксплуатацию дочерней компании ООО «ЮТэйр-Экспресс».
Современные воздушные суда ATR 72–500 используются «ЮТэйр-Экспресс» на популярных направлениях с ограниченным пассажиропотоком: Москва-Воронеж, Москва-Тамбов, Москва-Курск, Москва-Нижний Новгород, Москва-Ульяновск, Сургут-Тюмень, Сургут-Екатеринбург, Сургут-Новосибирск и др. Также с 1 апреля 2014 года авиакомпания «ЮТэйр-Экспресс» приступила к выполнению первого в своей истории регулярного международного рейса по маршруту Москва-Вильнюс.
Благодаря получению новых самолетов, за первые два месяца 2014 года пассажиропоток «ЮТэйр-Экспресс» вырос на 61,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ATR 72–500 — современный пассажирский двухмоторный турбовинтовой самолет для ближнемагистральных перелетов производства франко-итальянского концерна ATR вместимостью 70 кресел и дальностью полета до 1650 км.
В 2014 году «ЮТэйр-Экспресс» получит также 6 самолетов SukhoiSuperjet 100 версии LR производства ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», что существенно расширит операционные возможности авиакомпании.
Помимо шести SukhoiSuperjet флот группы «ЮТэйр» в 2014 году пополнится еще 16 новыми воздушными судами Airbus A321 и Boeing 737–800/900, поступающими с заводов производителей.