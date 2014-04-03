«ЮТэйр-Экспресс» стала крупнейшим в России эксплуатантом самолетов ATR 72–500

Современные воздушные суда ATR 72–500 используются «ЮТэйр-Экспресс» на популярных направлениях с ограниченным пассажиропотоком: Москва-Воронеж, Москва-Тамбов, Москва-Курск, Москва-Нижний Новгород, Москва-Ульяновск, Сургут-Тюмень, Сургут-Екатеринбург, Сургут-Новосибирск и др. Также с 1 апреля 2014 года авиакомпания «ЮТэйр-Экспресс» приступила к выполнению первого в своей истории регулярного международного рейса по маршруту Москва-Вильнюс.