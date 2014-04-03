ВИЧ: новый способ профилактики

Наиболее распространенные способы передачи ВИЧ-инфекции в мире хорошо известны — это половой контакт, кровь зараженного или от инфицированной матери ребенку. В Тюменской области среди умерших ВИЧ-пациентов 82,2% заразились через инъекции наркотиков, остальные — другими путями. Такие данные получены при анализе смертности страдающих ВИЧ и СПИД с 1999 по 2014 год.
В Тюменской области количество живых ВИЧ-инфицированных составляет 0,8% — то есть почти один из ста или 11 тысяч 306 человек. Мужчины в основном инфицируются в ходе употребления наркотиков — 75%, на половой путь приходится лишь 25% заражений. У женщин наоборот — 75% через половые контакты, 25% — через инъекции наркотиков.
По словам главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Александра Попкова, вероятность заражения ВИЧ — инфекцией во время полового контакта в алкогольном опьянении на много выше. И дело не в том, что люди не контролируют себя, а в том, что под действием алкоголя организм обезвожен. Этиловый спирт, проникая в организм, нарушает работу всех органов, отнимает кислород и воду, и клетки начинают умирать.
«Поэтому микротрещин во время полового контакта появляется больше, следовательно, и риск заражения увеличивается. Кстати, так распространенные смазки — лубриканты являются одним из средств профилактики против ВИЧ-инфекций. Они смягчают и защищают микрофлору, таким образом, снижая вероятность заражения», — рассказал он.
Впрочем, медики фиксируют и весьма необычные случаи передачи инфекции. «Были случаи заражения при набивании татуировки, когда отец и сын пользовались одной бритвой или вся семья имела только одну зубную щетку. Во рту достаточно ранимая микрофлора, не обязательно должен быть контакт крови. Заражение происходит на микроуровне, вирус быстрее попадает в организм через язвы, раны и другие кожные повреждения», — поделился врач.
По мнению Александра Попкова, каждый должен быть осторожным и осмотрительным, использовать при любых половых контактах с ВИЧ-инфицированным партнером презерватив, а также не стоит забывать про свою иммунную систему. Она в течение года меняется и набирает силу как раз к марту. Существует множество иммуномодуляторов и самый лучший из них — настойка эхинацеи (Не принимать настойку без консультации иммунолога!).
Фото: gazeta.a42.ru