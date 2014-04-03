ВИЧ: новый способ профилактики

По словам главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Александра Попкова, вероятность заражения ВИЧ — инфекцией во время полового контакта в алкогольном опьянении на много выше. И дело не в том, что люди не контролируют себя, а в том, что под действием алкоголя организм обезвожен. Этиловый спирт, проникая в организм, нарушает работу всех органов, отнимает кислород и воду, и клетки начинают умирать.