Увеличилась стоимость набора социальных услуг

По закону федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, имеют право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами полностью либо частично.
Так, с 1 апреля 2014 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 881 рубль в месяц, в том числе: обеспечение необходимыми медикаментами — 679 рублей, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Если гражданин уже подавал заявление об отказе от получения набора социальных услуг в пользу денежного эквивалента, то обращаться в Пенсионный фонд нет необходимости до тех пор, пока он не изменит своего решения. В противном случае, до 1 октября нужно подать заявление в Пенсионный фонд.
Отметим, что в Тюменской области на 1 января 2014 года зарегистрировано более 127 тысяч федеральных льготников, из них 44,7 тысяч граждан пользуются набором социальных услуг в полном объеме.
Фото: kubalar.ru.com