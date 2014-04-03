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Увеличилась стоимость набора социальных услуг

3 апреля 2014, 10:22
Одновременно с индексацией ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) с 1 апреля 2014 года на 5% увечилась и сумма средств, которые направляются на предоставление получателю ЕДВ государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
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Тюмень

По закону федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, имеют право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами полностью либо частично.

Так, с 1 апреля 2014 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 881 рубль в месяц, в том числе: обеспечение необходимыми медикаментами — 679 рублей, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Если гражданин уже подавал заявление об отказе от получения набора социальных услуг в пользу денежного эквивалента, то обращаться в Пенсионный фонд нет необходимости до тех пор, пока он не изменит своего решения. В противном случае, до 1 октября нужно подать заявление в Пенсионный фонд.

Отметим, что в Тюменской области на 1 января 2014 года зарегистрировано более 127 тысяч федеральных льготников, из них 44,7 тысяч граждан пользуются набором социальных услуг в полном объеме.

Фото: kubalar.ru.com

#Новости#Тюмень#Пенсионный фонд#Социальные выплаты#Саша#Общество
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