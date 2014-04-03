Увеличилась стоимость набора социальных услуг

Если гражданин уже подавал заявление об отказе от получения набора социальных услуг в пользу денежного эквивалента, то обращаться в Пенсионный фонд нет необходимости до тех пор, пока он не изменит своего решения. В противном случае, до 1 октября нужно подать заявление в Пенсионный фонд.