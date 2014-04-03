Тюменец пытался перекинуть в колонию гашиш в картофеле

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининского административного округа Тюмени, 20-летний Денис Мулявин приобрел гашиш массой 3,8 грамма, сокрытый в клубне картофеля. Он планировал перекинуть его на территорию исправительной колонии № 4.
Поздно вечером молодой человек на автомобиле с другом приехал к исправительному учреждению. Оставив запрещенный груз в машине, Мулявин пошел к забору колонии, чтобы осмотреться, там его и задержал патруль УФСИН. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа, которая изъяла из машины наркотики.
Молодой человек обвиняется в приготовлении к пособничеству в незаконном приобретении наркотических средств, совершенном в значительном размере.
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