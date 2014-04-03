Тюменец пытался перекинуть в колонию гашиш в картофеле

Поздно вечером молодой человек на автомобиле с другом приехал к исправительному учреждению. Оставив запрещенный груз в машине, Мулявин пошел к забору колонии, чтобы осмотреться, там его и задержал патруль УФСИН. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа, которая изъяла из машины наркотики.