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Тюменец пытался перекинуть в колонию гашиш в картофеле

3 апреля 2014, 12:32
В Тюмени молодой человек пытался перекинуть на территорию исправительной колонию гашиш, спрятанный в клубне картофеля. Изобретателя ждет суд.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининского административного округа Тюмени, 20-летний Денис Мулявин приобрел гашиш массой 3,8 грамма, сокрытый в клубне картофеля. Он планировал перекинуть его на территорию исправительной колонии № 4.

Поздно вечером молодой человек на автомобиле с другом приехал к исправительному учреждению. Оставив запрещенный груз в машине, Мулявин пошел к забору колонии, чтобы осмотреться, там его и задержал патруль УФСИН. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа, которая изъяла из машины наркотики.

Молодой человек обвиняется в приготовлении к пособничеству в незаконном приобретении наркотических средств, совершенном в значительном размере.

Фото: pixelbrush.ru

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