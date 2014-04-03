Цветочный ободок своими руками научат делать в «Солнечном»

Весна не приходит в Тюмень, а так хочется весеннего настроения… Как отвлечься от работы и зимней погоды и создать стильный аксессуар своими руками совершенно бесплатно? Приходите в ТРЦ «Солнечный» на бесплатный мастер-класс по созданию весеннего ободка с цветами.
Запись проходит в группе Malloko ВКонтакте или по электронной почте [email protected] Необходимо указать фамилию, имя, возраст, телефон участника, удобную дату мастер-класса.
Время проведения: 4 апреля с 19:00, 5 и 6 апреля с 13:00. Продолжительность занятия — 2 часа.
Все материалы будут предоставлены организатором. Каждый пришедший бесплатно получит дисконтную карту Malloko.