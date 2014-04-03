Сосед до смерти избил старушку стулом

«Во время совместного распития алкоголя между соседями произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате обвиняемый несколько раз ударил пенсионерку по голове руками, а затем схватил стул и нанес ей множественные удары по телу. После чего, подозревая, что потерпевшая мертва, с места преступления скрылся. От полученных телесных повреждений женщина скончалась», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.