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Сосед до смерти избил старушку стулом

3 апреля 2014, 17:48
В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за убийство 37-летнего мужчины. Несколько дней назад он до смерти избил старушку-соседку. Мужчина обвиняется по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Сюжет
Тюмень

30 марта мужчина пришел в гости к 77-летней соседке, с которой находился в хороших отношениях.

«Во время совместного распития алкоголя между соседями произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате обвиняемый несколько раз ударил пенсионерку по голове руками, а затем схватил стул и нанес ей множественные удары по телу. После чего, подозревая, что потерпевшая мертва, с места преступления скрылся. От полученных телесных повреждений женщина скончалась», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Следователям удалось установить причастность соседа к смерти пожилой женщины. Задержанный мужчина подробно рассказал, как и при каких обстоятельствах он совершил преступление. В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#Новости#Тюмень#Тяжкий вред здоровью#Таня#Происшествия
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