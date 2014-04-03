Сосед до смерти избил старушку стулом

30 марта мужчина пришел в гости к 77-летней соседке, с которой находился в хороших отношениях.
«Во время совместного распития алкоголя между соседями произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате обвиняемый несколько раз ударил пенсионерку по голове руками, а затем схватил стул и нанес ей множественные удары по телу. После чего, подозревая, что потерпевшая мертва, с места преступления скрылся. От полученных телесных повреждений женщина скончалась», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Следователям удалось установить причастность соседа к смерти пожилой женщины. Задержанный мужчина подробно рассказал, как и при каких обстоятельствах он совершил преступление. В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.