Российский «ландыш» будет исследовать желудок

По словам Дмитрия Михайлова, капсульная эндоскопия не может полностью заменить традиционные методы обследования пищеварительной системы, но способна принести пользу в тех случаях, когда трудно поставить точный диагноз. Только на Среднем Урале в таких исследованиях нуждаются 1 тысяча 298 человек. А в перспективе видеокапсулы свердловского производства будут закупать больницы со всей России. Причем капсулы, которые скоро будут выпускать в Лесном, выгодно отличаются от зарубежных аналогов ценой: она составляет 3–4 тысячи рублей, а иностранных — 15 тысяч рублей.