Российский «ландыш» будет исследовать желудок

У России появился шанс войти в четверку стран мира, где изготавливают уникальную медтехнику для капсульной эндоскопии. Причем такое производство будет запущено на Среднем Урале, в городе Лесной.
Как сообщает Тюменское региональное медицинское общество, до сих пор только Израиль, Южная Корея и Япония производили капсулы, способные вести видеосъемку пищеварительного тракта. Однако скоро россияне смогут составить им достойную конкуренцию. Ученые из Технологического института Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали собственную конструкцию эндоскопической видеокапсулы.
«Всякий, кто сталкивался с обследованием желудка и пищеварительного тракта при помощи традиционного зонда, подтвердит, что использование видеокапсул гораздо менее травматично, — рассказал один из авторов нового проекта, доцент МИФИ Дмитрий Михайлов. — Нашу капсулу человек проглатывает и ведет привычный образ жизни. А капсула тем временем свободно, посредством обычной перистальтики, передвигается по пищеварительному тракту, осуществляя видеосъемку. Весь отснятый материал передается на компьютер, где его позже изучает врач».
По словам Дмитрия Михайлова, капсульная эндоскопия не может полностью заменить традиционные методы обследования пищеварительной системы, но способна принести пользу в тех случаях, когда трудно поставить точный диагноз. Только на Среднем Урале в таких исследованиях нуждаются 1 тысяча 298 человек. А в перспективе видеокапсулы свердловского производства будут закупать больницы со всей России. Причем капсулы, которые скоро будут выпускать в Лесном, выгодно отличаются от зарубежных аналогов ценой: она составляет 3–4 тысячи рублей, а иностранных — 15 тысяч рублей.
«Возможность создания подобного производства на Среднем Урале мы обсуждаем с прошлого года, — прокомментировал председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. — Экспериментальные образцы капсул уже изготовлены, теперь речь идет о запуске промышленного производства. Мы заинтересованы в том, чтобы оборонное предприятие „Электрохимприбор“ освоило выпуск такой уникальной медтехники. Этот проект станет реальным примером успешного импортозамещения: мы будем производить для российских больниц технику, которая сегодня закупается за рубежом».
Между прочим, у видеокапсул, которые скоро будут изготавливать в Лесном, весьма романтичное название — «Ландыш».Как пояснил Дмитрий Михайлов, конструкторы решили дать своей технике имя в честь врача, исследовавшего эффективность видеокапсул, — Ландыш Губайдулиной.
«Мы готовимся запустить проект, подобно которому еще не было в нашей стране. В течение полугода мы накопим необходимый экспериментальный материал, а потом сделаем дальнейшие шаги по запуску промышленного производства», — пояснил Денис Паслер.
Фото: trmo.ru