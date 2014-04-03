Провоз жидкостей в самолетах больше не несет угрозу?

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По словам представителя Росавиации, теперь вновь действуют нормы, которые были до введения запрета, — к провозу в ручной клади допускаются жидкости в таре 100 миллилитров общим объемом не более 1000 миллилитров. Об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, запрет на провоз жидкостей в ручной клади воздушным транспортом вступил в силу 11 января 2014 года. Росавиация объясняла введение этой меры обеспечением безопасности пассажиров. Повышенные меры безопасности были введены на период Олимпийских игр-2014 и Паралимпиады — до 21 марта. Однако потом были продлены до 1 апреля.
Фото: zrpress.ru