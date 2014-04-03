Провоз жидкостей в самолетах больше не несет угрозу?

Напомним, запрет на провоз жидкостей в ручной клади воздушным транспортом вступил в силу 11 января 2014 года. Росавиация объясняла введение этой меры обеспечением безопасности пассажиров. Повышенные меры безопасности были введены на период Олимпийских игр-2014 и Паралимпиады — до 21 марта. Однако потом были продлены до 1 апреля.