Президент наградил медалью тюменского студента посмертно

Награду студент Тюменского государственного архитектурно-строительного университета получил за «проявленные смелость и решительность при спасении людей в экстремальных условиях». Об этом сообщает пресс-служба ГФИ в Тюменской области.
18-летний парень приехал учиться в Тюмень из Чечни. Летом 2013 года юноша вместе с друзьями отдыхал на пруду Лесном. Когда один из молодых людей начал тонуть, ему на помощь бросился Шамиль. Но весовые категории были несопоставимы, и парень утонул, спасая жизнь друга.
Помимо этого, отмечены наградами «За заслуги перед Отечеством» I степени начальник животноводческого комплекса общества с ограниченной ответственностью «Согласие» Валентина Пархоменко. И почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено директору Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области Татьяне Чирятьевой.
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