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Президент наградил медалью тюменского студента посмертно

3 апреля 2014, 15:39
Медаль «За спасение погибавших» посмертно получил тюменский студент Шамиль Манаев. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
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Тюмень

Награду студент Тюменского государственного архитектурно-строительного университета получил за «проявленные смелость и решительность при спасении людей в экстремальных условиях». Об этом сообщает пресс-служба ГФИ в Тюменской области.

18-летний парень приехал учиться в Тюмень из Чечни. Летом 2013 года юноша вместе с друзьями отдыхал на пруду Лесном. Когда один из молодых людей начал тонуть, ему на помощь бросился Шамиль. Но весовые категории были несопоставимы, и парень утонул, спасая жизнь друга.

Помимо этого, отмечены наградами «За заслуги перед Отечеством» I степени начальник животноводческого комплекса общества с ограниченной ответственностью «Согласие» Валентина Пархоменко. И почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено директору Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области Татьяне Чирятьевой.

Фото: liveinternet.ru

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