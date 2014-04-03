Президент наградил медалью тюменского студента посмертно

18-летний парень приехал учиться в Тюмень из Чечни. Летом 2013 года юноша вместе с друзьями отдыхал на пруду Лесном. Когда один из молодых людей начал тонуть, ему на помощь бросился Шамиль. Но весовые категории были несопоставимы, и парень утонул, спасая жизнь друга.