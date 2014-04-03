Одним автосалоном Uz-Daewoo в Тюмени стало больше

«Теперь в автосалоне, расположенному по адресу улица Эрвье, 9, представлен весь модельный ряд автомобилей Uz-Daewoo в различных комплектациях и цветовых решениях», — отмечают в «УзДэу Авто-Тюмень».
Напомним, что пару лет назад в этом же здании находился салон узбекского дилера, правда принадлежал он другой компании. А в декабре прошлого года еще один центр Uz-Daewoo в Тюмени открылся на улице Дамбовской.
Новый дилер заявляет, что в шоу-руме имеется большой выбор автомобилей в наличии с ПТС, в том числе и новая Gentra c автоматической трансмиссией.