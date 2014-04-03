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Одним автосалоном Uz-Daewoo в Тюмени стало больше

3 апреля 2014, 17:16
В первый день весны в Тюмени состоялось праздничное открытие нового официального дилерского центра Uz-Daewoo.
Сюжет
Тюмень

«Теперь в автосалоне, расположенному по адресу улица Эрвье, 9, представлен весь модельный ряд автомобилей Uz-Daewoo в различных комплектациях и цветовых решениях», — отмечают в «УзДэу Авто-Тюмень».

Напомним, что пару лет назад в этом же здании находился салон узбекского дилера, правда принадлежал он другой компании. А в декабре прошлого года еще один центр Uz-Daewoo в Тюмени открылся на улице Дамбовской.

Новый дилер заявляет, что в шоу-руме имеется большой выбор автомобилей в наличии с ПТС, в том числе и новая Gentra c автоматической трансмиссией.

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