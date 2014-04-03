Областной суд начал слушания по делу об убийстве Олеси Зверевой

В Тюменском областном суде начались слушания по одному из самых резонансных уголовных дел прошлого года. 26-летний уроженец Вагайского района Марат Кармушаков обвиняется в убийстве двух девушек — Олеси Зверевой в 2013 году и Ирины Ц. в 2010 году.
Напомним, 29-летняя Олеся Зверева пропала без вести 21 сентября прошлого года. Девушку неделю искали сотрудники полиции и добровольцы. Марат Кармушаков был приятелем молодого человека Олеси и был допрошен в качестве свидетеля. В ходе допроса 1 октября он сознался в убийстве девушки, написав явку с повинной. Кармушаков показал, где спрятал тело тюменки.
Как установили сотрудники Следственного управления СК РФ по Тюменской области, вечером 20 сентября Кармушаков пришел в гости к своему другу и его девушке Олесе, чтобы в веселой компании обмыть покупку мотоцикла. Постепенно гости разошлись, остались хозяева квартиры и два их знакомых. Одним из них был Марат. Олеся легла спать — утром ей нужно было идти на работу, а мужчины пошли продолжать выпивать на ту самую шиномонтажку в конце улицы 50 лет Октября. Через некоторое время, когда сожитель Олеси и приятель уснули, Марат вытащил ключ из кармана своего знакомого и пошел в его квартиру.
«Хотел с ней сексом заняться, пока она пьяная. Мало ли, вдруг что срастется, — сказал Марат журналистам во время следственного эксперимента.
Однако девушка отвергла парня и пошла в шиномонтажку, чтобы пожаловаться своему молодому человеку. Возник конфликт, и Марат задушил Олесю. Тело он спрятал под картонками, а спустя сутки закопал на пустыре неподалеку от места работы.
На том же пустыре была похоронена и Ирина Ц. — в ходе следствия Кармушаков сознался и в ее убийстве. У Марата когда-то были близкие отношения с этой 25-летней женщиной, и одним февральским днем 2010 года она приехала к нему на шиномонтажку. Кармушакову не понравилось, что она расплатилась с подвозившим ее таксистом интимом, а потом полезла целоваться к нему самому. Он задушил Ирину, и спрятал ее труп на пустыре. В октябре 2013 года в ходе осмотра места происшествия, проведенного с участием Кармушакова, были обнаружены скелетированные останки погибшей.
С октября 2013 года Марат Кармушаков находится под стражей. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). На этой неделе в Тюменском областном суде начались слушания по делу. Как сообщил корреспонденту Nashgorod.ru гособвинитель, Кармушаков сперва заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, но потом передумал и попросил, чтобы суд рассмотрел уголовное дело единолично. Слушания ведет судья Наталья Сунцова, ей же спустя некоторое время предстоит вынести приговор. В настоящее время на заседаниях заслушиваются показания свидетелей по делу.
В соответствии с санкцией ч.2 ст. 105 УК РФ Марату Кармушакову грозит лишение свободы на срок до 20 лет или даже пожизненное лишение свободы.