Не согласилась сдавать химию за 20 тысяч рублей

Девушка, сдавшая другие экзамены на «отлично», платить не желала. Она обратилась в Управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Тюменской области с заявлением о вымогательстве взятки. 4 марта 2014 года полицейские вручили девушке деньги и спецсредство для аудио- видеофиксации передачи взятки. В сопровождении оперативника она прибыла в университет, где в аудитории передала деньги Раткевич, а та — за это поставила в зачетную книжку отметку «отлично». После этого преподавательница была задержана, а полученные деньги изъяты. Также была изъята и экзаменационная ведомость, которую Раткевич вырвала у оперативника и порвала. Обрывки документа собрали и приобщили к материалам делам в качестве вещественного доказательства.