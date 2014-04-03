Не согласилась сдавать химию за 20 тысяч рублей

Как сообщает облпрокуратура, первокурснице, которая пропустила по болезни много занятий, продлили сессию, в ходе которой девушке нужно было сдавать химию. По версии следствия, преподавательница Нина Раткевич потребовала от студентки 20 тысяч рублей за отличную отметку по предмету, дав понять, что без денег ей экзамен не сдать.
Девушка, сдавшая другие экзамены на «отлично», платить не желала. Она обратилась в Управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Тюменской области с заявлением о вымогательстве взятки. 4 марта 2014 года полицейские вручили девушке деньги и спецсредство для аудио- видеофиксации передачи взятки. В сопровождении оперативника она прибыла в университет, где в аудитории передала деньги Раткевич, а та — за это поставила в зачетную книжку отметку «отлично». После этого преподавательница была задержана, а полученные деньги изъяты. Также была изъята и экзаменационная ведомость, которую Раткевич вырвала у оперативника и порвала. Обрывки документа собрали и приобщили к материалам делам в качестве вещественного доказательства.
В ходе расследования было также установлено, что 4 марта Раткевич за взятку в 2 тысячи рублей поставила одногрупнику девушки оценку «удовлетворительно» за экзамен по химии без фактической его сдачи.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу, сообщают в ведомстве.