На танцоров обрушатся потоки воды

«Между мной и тобой» — это современная музыкальная притча. Повествование о человеческих отношениях, одиночестве и любви, история любви мужчины к женщине, виртуозно рассказанная языком танца. Смех и слезы, страсть и нежность накроют каждого из зрителей волной романтики, позитивной энергии и подарят бурю незабываемых эмоций. На протяжении всего действия главный герой обращается к своей возлюбленной, все его мысли, чувства и переживания оживают с помощью пластики танцоров.