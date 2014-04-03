На танцоров обрушатся потоки воды

Покажет этот необычный спектакль — единственное в России шоу под дождем — санкт-петербургский театр танца «Искушение».
«Между мной и тобой» — это современная музыкальная притча. Повествование о человеческих отношениях, одиночестве и любви, история любви мужчины к женщине, виртуозно рассказанная языком танца. Смех и слезы, страсть и нежность накроют каждого из зрителей волной романтики, позитивной энергии и подарят бурю незабываемых эмоций. На протяжении всего действия главный герой обращается к своей возлюбленной, все его мысли, чувства и переживания оживают с помощью пластики танцоров.
Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» становился лауреатом фестиваля «Лучшие проекты России» в 2009 2010 2011 гг. Его уникальное шоу под дождем «Между мной и тобой» признано тысячами искушенных зрителей России и стран ближнего Зарубежья.
Апофеоз шоу — обрушивающиеся на танцоров потоки воды! Энергия, живой звук, драйв, фантастический свет, чувства, страсть, признание в любви средствами пластики тела — эмоции будут зашкаливать! Руководитель театра, режиссер, хореограф — Рустам Надыршин.
Цена билетов: 600 — 2500 руб.