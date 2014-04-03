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На танцоров обрушатся потоки воды

3 апреля 2014, 16:40
Историю любви мужчины к женщине, рассказанную языком танца, представят 12 апреля в Тюменской филармонии. Изюминка шоу — это потоки воды, которые обрушиваются на танцоров в его кульминационный момент.
Сюжет
Тюмень

Покажет этот необычный спектакль — единственное в России шоу под дождем — санкт-петербургский театр танца «Искушение».

«Между мной и тобой» — это современная музыкальная притча. Повествование о человеческих отношениях, одиночестве и любви, история любви мужчины к женщине, виртуозно рассказанная языком танца. Смех и слезы, страсть и нежность накроют каждого из зрителей волной романтики, позитивной энергии и подарят бурю незабываемых эмоций. На протяжении всего действия главный герой обращается к своей возлюбленной, все его мысли, чувства и переживания оживают с помощью пластики танцоров.

Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» становился лауреатом фестиваля «Лучшие проекты России» в 2009 2010 2011 гг. Его уникальное шоу под дождем «Между мной и тобой» признано тысячами искушенных зрителей России и стран ближнего Зарубежья.

Апофеоз шоу — обрушивающиеся на танцоров потоки воды! Энергия, живой звук, драйв, фантастический свет, чувства, страсть, признание в любви средствами пластики тела — эмоции будут зашкаливать! Руководитель театра, режиссер, хореограф — Рустам Надыршин.

Цена билетов: 600 — 2500 руб.

#Новости#Филармония#Танцы#Тюмень#Ирина#Культура
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