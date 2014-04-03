nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Машину занесло. Она сбила пешеходов и врезалась в столб

3 апреля 2014, 12:36
Два пешехода 77 и 40 лет пострадали от удара автомобиля Nissan. Машину занесло на перекрестке улиц Ставропольской и Червишевский тракт и, въехав сначала в бордюр, а затем в столб, она сбила пешеходов. У пострадавших тюменцев черепно-мозговые травмы, ушибы, сотрясения головного мозга.

Утром, в четвертом часу, на 166-м километре автодороги Курган-Тюмень случилась трагедия: бортовая «Газель» опрокинулась в кювет. 30-летний водитель, житель Челябинской области, погиб на месте ДТП.

На красный сигнал светофора проехал 42-летний водитель автомобиля Lada, и на перекрестке улиц Зелинского и Менделеева в Тюменском микрорайоне столкнулся с автомашиной Toyota. Пострадали 3 человека. Изначально водитель российского авто уверял, что ехал по правилам, но данные с камер видеонаблюдения позволили установить истину. Повреждения получили оба водителя и пассажирка иномарки.

А вечером, когда в Тюмени погода стала еще хуже, чем днем — ухудшилась видимость из-за падающего снега, на дороге упал мотоцикл Yamaha. Это случилось в 22 часа на улице Мельникайте, 123. По предварительным данным, мотоциклист ехал слишком быстро. 27-летний водитель получил перелом ключицы.

За минувшие сутки 2 апреля на дорогах Тюменской области произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, 10 ранены, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

#Новости#Жертвы ДТП#Транспорт#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25