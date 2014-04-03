Машину занесло. Она сбила пешеходов и врезалась в столб

Два пешехода 77 и 40 лет пострадали от удара автомобиля Nissan. Машину занесло на перекрестке улиц Ставропольской и Червишевский тракт и, въехав сначала в бордюр, а затем в столб, она сбила пешеходов. У пострадавших тюменцев черепно-мозговые травмы, ушибы, сотрясения головного мозга.

Сюжет Транспорт