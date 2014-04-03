Машину занесло. Она сбила пешеходов и врезалась в столб

Утром, в четвертом часу, на 166-м километре автодороги Курган-Тюмень случилась трагедия: бортовая «Газель» опрокинулась в кювет. 30-летний водитель, житель Челябинской области, погиб на месте ДТП.
На красный сигнал светофора проехал 42-летний водитель автомобиля Lada, и на перекрестке улиц Зелинского и Менделеева в Тюменском микрорайоне столкнулся с автомашиной Toyota. Пострадали 3 человека. Изначально водитель российского авто уверял, что ехал по правилам, но данные с камер видеонаблюдения позволили установить истину. Повреждения получили оба водителя и пассажирка иномарки.
А вечером, когда в Тюмени погода стала еще хуже, чем днем — ухудшилась видимость из-за падающего снега, на дороге упал мотоцикл Yamaha. Это случилось в 22 часа на улице Мельникайте, 123. По предварительным данным, мотоциклист ехал слишком быстро. 27-летний водитель получил перелом ключицы.
За минувшие сутки 2 апреля на дорогах Тюменской области произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, 10 ранены, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.