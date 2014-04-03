«Господа офицеры» спустя 20 лет

Легендарное шоу «Господа офицеры» — фейерверк эмоций, который сопровождается отменным звуком и световыми декорациями. Каждая композиция — отдельный мини-спектакль, где видна рука талантливого артиста вкупе с режиссерской постановкой. Эта концертная программа ведет свое начало с 1994 года, когда Олег Газманов решил создать «музыкальный подарок» для всех мужчин — защитников Отечества. Центральная композиция «Господа офицеры» — стала мужским гимном, слушать который можно только стоя.