«Господа офицеры» спустя 20 лет

Российский эстрадный певец, композитор и поэт Олег Газманов 8 апреля выступит в Тюменской филармонии с программой «Господа офицеры — 20 лет».
Заслуги и достижения Олега Газманова выражены в солидном числе титулов и наград: певец — заслуженный артист Российской Федерации, народный артист России. Также он — кавалер ордена Почёта России, 15-кратный лауреат фестиваля «Песня года», обладатель семи национальных премий «Овация», а также обладатель множества других престижных премий.
Хиты, драйв и эмоции — Олег Газманов поистине универсальный шоумен (в самом лучшем смысле этого понятия) на концерты которого приходит самая разнообразная публика. В его песнях есть все: глубина личностных переживаний, заводные танцевальные ритмы, патриотические мотивы, а порой и юмор.
8 апреля на сцене филармонии артист выступит с легендарной программой «Господа офицеры — 20 лет». После десятилетнего перерыва Олег Газманов решил вернуться к легендарной программе, которой в 2014 году будет ровно двадцать лет.
Всем ценителям творчества народного артиста будет приятно услышать популярные и знакомые каждому хиты в новых аранжировках. Кроме того, будут и презентации новых песен.
Легендарное шоу «Господа офицеры» — фейерверк эмоций, который сопровождается отменным звуком и световыми декорациями. Каждая композиция — отдельный мини-спектакль, где видна рука талантливого артиста вкупе с режиссерской постановкой. Эта концертная программа ведет свое начало с 1994 года, когда Олег Газманов решил создать «музыкальный подарок» для всех мужчин — защитников Отечества. Центральная композиция «Господа офицеры» — стала мужским гимном, слушать который можно только стоя.
Билеты — от 600 до 3500 рублей.
Справки по телефону: 73-73-51 (61).