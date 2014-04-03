nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Господа офицеры» спустя 20 лет

3 апреля 2014, 09:51
Российский эстрадный певец, композитор и поэт Олег Газманов 8 апреля выступит в Тюменской филармонии с программой «Господа офицеры — 20 лет».
Сюжет
Тюмень

Российский эстрадный певец, композитор и поэт Олег Газманов 8 апреля выступит в Тюменской филармонии с программой «Господа офицеры — 20 лет».

Заслуги и достижения Олега Газманова выражены в солидном числе титулов и наград: певец — заслуженный артист Российской Федерации, народный артист России. Также он — кавалер ордена Почёта России, 15-кратный лауреат фестиваля «Песня года», обладатель семи национальных премий «Овация», а также обладатель множества других престижных премий.

Хиты, драйв и эмоции — Олег Газманов поистине универсальный шоумен (в самом лучшем смысле этого понятия) на концерты которого приходит самая разнообразная публика. В его песнях есть все: глубина личностных переживаний, заводные танцевальные ритмы, патриотические мотивы, а порой и юмор.

8 апреля на сцене филармонии артист выступит с легендарной программой «Господа офицеры — 20 лет». После десятилетнего перерыва Олег Газманов решил вернуться к легендарной программе, которой в 2014 году будет ровно двадцать лет.

Всем ценителям творчества народного артиста будет приятно услышать популярные и знакомые каждому хиты в новых аранжировках. Кроме того, будут и презентации новых песен.

Легендарное шоу «Господа офицеры» — фейерверк эмоций, который сопровождается отменным звуком и световыми декорациями. Каждая композиция — отдельный мини-спектакль, где видна рука талантливого артиста вкупе с режиссерской постановкой. Эта концертная программа ведет свое начало с 1994 года, когда Олег Газманов решил создать «музыкальный подарок» для всех мужчин — защитников Отечества. Центральная композиция «Господа офицеры» — стала мужским гимном, слушать который можно только стоя.

Билеты — от 600 до 3500 рублей.

Справки по телефону: 73-73-51 (61).

#Новости#Музыка#Филармония#Тюмень#Концерты#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25