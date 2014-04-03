Делать hand made украшения научат в «Фаворите» в апреле

5 и 6 апреля модниц ждут на бесплатном мастер-классе по созданию браслетов. Начало — в 14 часов. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс в группе Malloko ВКонтакте (http://vk.com/malloko) или по электронной почте [email protected] Необходимо указать: фамилию, имя, телефон участника и удобную дату мастер-класса.