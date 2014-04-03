nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Делать hand made украшения научат в «Фаворите» в апреле

3 апреля 2014, 14:34
Мастер-классы по созданию украшений своими руками будут проходить в течение всего апреля в торгово-развлекательном центре «Фаворит». Их организует ТРЦ совместно с магазином «Мон Кулон».
Сюжет
Тюмень

Весь апрель по выходным вы можете пробовать себя в изготовлении браслетов, подвесок, колечек и прочих приятных мелочей, а также потом забрать готовое изделие домой.

5 и 6 апреля модниц ждут на бесплатном мастер-классе по созданию браслетов. Начало — в 14 часов. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс в группе Malloko ВКонтакте (http://vk.com/malloko) или по электронной почте [email protected] Необходимо указать: фамилию, имя, телефон участника и удобную дату мастер-класса.

Все материалы предоставлены организатором.

#Новости#Тюмень#Мастер-класс#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25