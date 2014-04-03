Большегрузам на месяц запретят въезд в город

«Почему-то грузовые автомобили, груженные лесом, стройматериалами и прочим, двигаются по городу, разбивая дороги и создавая пробки,- негодует жительница нашего города Лариса. — Я часто вижу автомобили с иногородними номерами, которые едут по городу. А ведь можно уже с Московского тракта проехать на Тобольский, Ялуторовский, минуя город. Почему ГИБДД им это разрешает?» Поддерживает мнение тюменки и горожанин Алексей: «Как-то много в последнее время в центре города стало грузовиков, притом зачастую это фуры или самосвалы без опознавательных знаков, без таблички «Пропуск» под стеклом.
Между тем, пресс-служба администрации Тюмени сообщает, что в период с 19 апреля по 20 мая 2014 года по городским дорогам общего пользования местного значения, имеющим твердое, а также грунтово-профилированное покрытие, будет ограничено движение всех видов ТС с нагрузкой более 6 тонн на любую из осей. Соответствующее распоряжение подписано в администрации города для обеспечения сохранности проезжих частей автомобильных дорог общего пользования
Проезд будет разрешен транспортным средствам, осуществляющим международные перевозки грузов; пассажирские перевозки автобусами, в том числе международными; перевозку продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий. Также проезд разрешен транспортным средствам Министерства обороны Российской Федерации; сельскохозяйственной технике, занятой на сельскохозяйственных работах (колесные трактора с мощностью двигателя до 160 л. с. включительно); дорожной технике, выполняющей работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения.
Руководителям предприятий, организаций и учреждений различных организационно-правовых форм на период ограничения движения транспортных средств поручено обеспечить запасы необходимого количества строительных материалов, оборудования, топлива, горюче-смазочных материалов.
Напомним, что также с 20 апреля по 19 мая большегрузам запретят проезд по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Как сообщает пресс-служба Главное управление строительства региона, ограничение вводится с целью обеспечения сохранности дорог в период весенней распутицы.
В пресс-службе ГИБДД области добавляют, что совсем недавно инспекторы проводили специальную акцию «Юридический автомобиль», направленную на работу с водителями грузовиков. Скорее всего, в период ограничения большегрузов по городу, подобные мероприятия будут проводиться повторно.