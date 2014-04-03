Большегрузам на месяц запретят въезд в город

«Почему-то грузовые автомобили, груженные лесом, стройматериалами и прочим, двигаются по городу, разбивая дороги и создавая пробки,- негодует жительница нашего города Лариса. — Я часто вижу автомобили с иногородними номерами, которые едут по городу. А ведь можно уже с Московского тракта проехать на Тобольский, Ялуторовский, минуя город. Почему ГИБДД им это разрешает?» Поддерживает мнение тюменки и горожанин Алексей: «Как-то много в последнее время в центре города стало грузовиков, притом зачастую это фуры или самосвалы без опознавательных знаков, без таблички «Пропуск» под стеклом.