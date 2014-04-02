Женщину лишили прав, а она села за руль и погубила пешехода

Расследованием установлено, что в апреле 2013 года Лазарева была лишена судом водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Несмотря на это, женщина 9 ноября 2013 года села за руль своего автомобиля ВАЗ-111940. В Заводоуковске на улице Ишимской Лазарева не справилась с управлением и на обочине сбила 74-летнего мужчину, который шел в магазин за продуктами. После аварии водительница уехала с места происшествия, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. Очевидцы вызвали «скорую помощь» и полицию, которой сообщили данные автомобиля, сбившего пешехода. Так была установлена личность Лазаревой.