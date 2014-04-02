Женщину лишили прав, а она села за руль и погубила пешехода

Заводоуковский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы деревни Пономарева Заводоуковского района Алены Лазаревой. Она признана в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Расследованием установлено, что в апреле 2013 года Лазарева была лишена судом водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Несмотря на это, женщина 9 ноября 2013 года села за руль своего автомобиля ВАЗ-111940. В Заводоуковске на улице Ишимской Лазарева не справилась с управлением и на обочине сбила 74-летнего мужчину, который шел в магазин за продуктами. После аварии водительница уехала с места происшествия, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. Очевидцы вызвали «скорую помощь» и полицию, которой сообщили данные автомобиля, сбившего пешехода. Так была установлена личность Лазаревой.
Потерпевшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. 24 декабря пожилой человек скончался от полученных в аварии ран.
Суд назначил Лазаревой 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 3 года лишил ее права управлением транспортным средством. Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу дочери погибшего 400 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.