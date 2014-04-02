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За медленную езду будут штрафовать. Законопроект принят

2 апреля 2014, 09:31
Водителей тихоходного транспорта, которые не пропускают следующие за ними автомобили, будут штрафовать на 1000–1500 рублей.

Водителей тихоходного транспорта, которые не пропускают следующие за ними автомобили, будут штрафовать на 1000–1500 рублей.

Такой законопроект 1 апреля приняла Госдума. В законную силу документ вступит, если его одобрит Совет Федерации и подпишет президент, пишет портал «Авто. Mail.ru».

Напомним, что вне населенных пунктов пропускать другие автомобили водителей тихоходов (а также машин, перевозящих крупногабаритные грузы либо двигающихся со скоростью менее 30 км/ч) обязывает ПДД. Однако штрафа за нарушение данного требования до настоящего времени не было.

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