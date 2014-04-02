За медленную езду будут штрафовать. Законопроект принят

Напомним, что вне населенных пунктов пропускать другие автомобили водителей тихоходов (а также машин, перевозящих крупногабаритные грузы либо двигающихся со скоростью менее 30 км/ч) обязывает ПДД. Однако штрафа за нарушение данного требования до настоящего времени не было.