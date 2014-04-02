За медленную езду будут штрафовать. Законопроект принят

Водителей тихоходного транспорта, которые не пропускают следующие за ними автомобили, будут штрафовать на 1000–1500 рублей.
Такой законопроект 1 апреля приняла Госдума. В законную силу документ вступит, если его одобрит Совет Федерации и подпишет президент, пишет портал «Авто. Mail.ru».
Напомним, что вне населенных пунктов пропускать другие автомобили водителей тихоходов (а также машин, перевозящих крупногабаритные грузы либо двигающихся со скоростью менее 30 км/ч) обязывает ПДД. Однако штрафа за нарушение данного требования до настоящего времени не было.