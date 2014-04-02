Водитель заплатит сбитой женщине 155 тысяч рублей

В Тюмени виновник дорожной аварии заплатит пострадавшей более 155 тысяч рублей в счет возмещения морального и материального вреда.
Вечером 27 сентября 2013 года 43-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21101, сбил на пешеходном переходе 27-летнюю тюменку. Пострадавшей был причинен средней тяжести вред здоровью. В период с 27 сентября по 8 октября 2013 года она находилась на лечении в больнице, передвигалась с помощью трости, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Водитель постановлением Ленинского районного суда был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и оштрафован на 20 тысяч рублей.
В ноябре 2013 года потерпевшая обратилась в Ленинский районный суд с иском к виновнику аварии возмещении морального вреда, взыскании расходов на лечение, утраченного заработка и судебных расходов. В дело вступил представитель прокуратуры Ленинского округа. Согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор участвует в делах о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью человека, и дает по ним заключение. Представитель прокуратуры поддержал пострадавшую и дал заключение об удовлетворении ее требований.
В итоге суд, рассмотрев дело, взыскал с водителя в пользу истицы 85 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и 70,6 тысяч рублей в счет возмещения материального вреда (расходов на лечение, утраченного заработка и судебных расходов), а всего 155,6 тысяч рублей.