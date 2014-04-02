Водитель заплатит сбитой женщине 155 тысяч рублей

В ноябре 2013 года потерпевшая обратилась в Ленинский районный суд с иском к виновнику аварии возмещении морального вреда, взыскании расходов на лечение, утраченного заработка и судебных расходов. В дело вступил представитель прокуратуры Ленинского округа. Согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор участвует в делах о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью человека, и дает по ним заключение. Представитель прокуратуры поддержал пострадавшую и дал заключение об удовлетворении ее требований.