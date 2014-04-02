В Тюмени увеличилось приемное отделение больницы № 2

Напомним, год назад глава региона лично проинспектировал работу лечебного учреждения . По итогам поездки было принято решение о расширении приемного отделения клиники и переноса в другое здание травматологической поликлиники. Для этих целей были выделены средства из областного бюджета. Сегодня главный врач Наталья Сливкина доложила, что поручение губернатора выполнено.
Приемное отделение ОКБ № 2 расширено на 380 кв.м, это те помещения, где ранее располагалась травмполиклиника. Благодаря этому в приемнике появился еще один рентгенкабинет и увеличилось число кабинетов приема профильных специалистов — хирургов и травматологов. Согласно статистике именно эти два направления занимают 40% от числа всех обращений за год, причем, например, к травматологам только 9% пациентов доставляются бригадами скорой помощи, остальные обращаются самостоятельно.
Травматологическая поликлиника переехала в отремонтированные помещения бывшего пищеблока. Это решение позволило увеличить до 560 кв. м и площади травмполиклиники, сообщает пресс-служба губернатора области.
«Меня волнуют проблемы, которые есть в больнице в настоящее время, в том числе дефицит кадров, площадей, и как вы видите их решение»,- обозначил проблематику губернатор.
По словам Натальи Сливкиной, больница испытывает дефицит в специалистах, особенно не хватает санитаров и медицинских сестер. Недостаток укомплектованности и текучесть кадров влияет на качество оказания медицинской помощи. Вместе с тем, как рассказала Наталья Сливкина, в плане развития технологий и проведения оперативных вмешательств больница сделала огромный шаг вперед. «Особенно выросла хирургия, практически все хирурги в режиме оказания экстренной помощи проводят эндоскопические операции»,- подчеркнула она.
Специалисты отметили, что предлагали Тюменской государственной медицинской академии включить в обязательном порядке прохождение практики в приемном отделении ОКБ № 2 для студентов вуза. Но пока инициатива не нашла отклика.
По мнению губернатора, это очень нужное направление. Будущие врачи и медицинские сестры должны погружаться в профессию с первых лет обучения, соприкасаться с практическим здравоохранением, чтобы в дальнейшем стать хорошими специалистами и осознанно выбрать медицину. Глава региона дал поручение найти законодательно обоснованные варианты взаимодействия с медакадемией и привлечения студентов на практику.
Кроме того, губернатор высказал предложение о проработке вопроса по целевому набору на обучение, в рамках госзаказа, среднего медперсонала в колледжах специально для ОКБ № 2, а для закрепления специалистов предусмотреть выделение служебного жилья.
На встрече также обсуждалась проблема дефицита площадей и скученность в детских подразделениях больницы. Губернатор дал поручение областному департаменту здравоохранения и руководству лечебного учреждения пересчитать необходимую потребность, рассмотреть возможные варианты помещений и зданий для проведения в них ремонта и размещения в последующем на их площадях детских отделений.
Фото: trmo.ru