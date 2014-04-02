В Тюмени увеличилось приемное отделение больницы № 2

Приемное отделение ОКБ № 2 расширено на 380 кв.м, это те помещения, где ранее располагалась травмполиклиника. Благодаря этому в приемнике появился еще один рентгенкабинет и увеличилось число кабинетов приема профильных специалистов — хирургов и травматологов. Согласно статистике именно эти два направления занимают 40% от числа всех обращений за год, причем, например, к травматологам только 9% пациентов доставляются бригадами скорой помощи, остальные обращаются самостоятельно.