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В детской поликлинике опасный «ледяной» пандус

2 апреля 2014, 16:29
Мамы с колясками рискуют здоровьем, отправляясь в больницу. Так, пандусы в Детской городской поликлинике № 1 по ул. Профсоюзная, 65/1 покрыты толстой коркой льда. Главврач отрицает существование проблемы.
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Тюмень

«Обледенели колясочные въезды в детскую поликлинику, предназначенные для мам с колясками. Въезды в оба корпуса детской поликлиники, находящейся по ул. Профсоюзной, обледенели и представляют серьезную угрозу для мам и малышей. Въехать с коляской невозможно, сколько не пыталась, пришлось бросать коляску на улице, малыша брать на руки» — пишет тюменка в редакцию интернет-портала NashGorod.ru.

По словам главного врача Светланы Околеловой, никто из граждан не жалуется, и такой проблемы нет. «Каждое утро в восемь утра дворник убирает весь лед. В течение дня пандусы чистые, льдом не покрыты», — отметила она.

#Новости#Поликлиника#Тюмень#Саша#Общество
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