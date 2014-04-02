В детской поликлинике опасный «ледяной» пандус

«Обледенели колясочные въезды в детскую поликлинику, предназначенные для мам с колясками. Въезды в оба корпуса детской поликлиники, находящейся по ул. Профсоюзной, обледенели и представляют серьезную угрозу для мам и малышей. Въехать с коляской невозможно, сколько не пыталась, пришлось бросать коляску на улице, малыша брать на руки» — пишет тюменка в редакцию интернет-портала NashGorod.ru.