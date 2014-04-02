Угадай место отдыха по фотографии № 9

Конкурс NashGorod.ru «Угадай место отдыха» — для тех тюменцев, которые ходят в кафе не только поесть и пообщаться с друзьями, но и поглазеть по сторонам.
Угадайте, кусочек интерьера какого места отдыха запечатлен на фотографии, и получите 500 рублей на баланс мобильного телефона.
В центре внимания на этот раз — клечатая подушка и книжные полки в одном из тюменских заведений общественного питания. Ваши ответы принимаются в комментариях под текстом новости.
От одного пользователя принимается только один вариант ответа. Победителем станет автор первого правильного ответа. Итоги мы подведем 7 апреля.