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Угадай место отдыха по фотографии № 9

2 апреля 2014, 15:14
Конкурс NashGorod.ru «Угадай место отдыха» — для тех тюменцев, которые ходят в кафе не только поесть и пообщаться с друзьями, но и поглазеть по сторонам. Угадайте, кусочек интерьера какого места отдыха запечатлен на фотографии, и получите 500 рублей на баланс мобильного телефона.
Сюжет
Тюмень

Конкурс NashGorod.ru «Угадай место отдыха» — для тех тюменцев, которые ходят в кафе не только поесть и пообщаться с друзьями, но и поглазеть по сторонам.

Угадайте, кусочек интерьера какого места отдыха запечатлен на фотографии, и получите 500 рублей на баланс мобильного телефона.

В центре внимания на этот раз — клечатая подушка и книжные полки в одном из тюменских заведений общественного питания. Ваши ответы принимаются в комментариях под текстом новости.

От одного пользователя принимается только один вариант ответа. Победителем станет автор первого правильного ответа. Итоги мы подведем 7 апреля.

#Новости#Еда#Конкурсы#Тюмень#Кафе#Ирина#Культура
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