Тюменцы смогут взять автограф у Полины Гагариной

Несколько лет в творчестве певицы было затишье. Она изредка появлялась на телевидении в разных проектах. И вот, в 2012 году Гагарина предстала перед публикой в обновленном образе и, конечно, с новым музыкальным багажом, который родился в сотрудничестве с композитором Константином Меладзе. Песня «Спектакль окончен» и клип на нее мгновенно взлетели на первые строки хит-парадов, вернув певице популярность.