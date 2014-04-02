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Тюменцы смогут взять автограф у Полины Гагариной

2 апреля 2014, 10:10
В Тюмень приедет певица, победительница «Фабрики звезд-2» Полина Гагарина. 9 апреля она выступит в Тюменской филармонии с программой «Спектакль», а за день до этого, 8 апреля, у тюменцев будет возможность взять у звезды автограф.
Сюжет
Тюмень

Полина Гагарина — талантливая певица, композитор, актриса. В копилке наград девушки — первое место в популярном проекте «Фабрика звезд-2», победа в конкурсе «Новая волна», многочисленные статуэтки фестиваля «Песня года» и телевизионной премии канала «Муз-ТВ».

Первый альбом «Попроси у облаков» певицы вышел в 2007 году. Пластинка включила треки «Колыбельная», «Не прощу», «Я твоя», «Тайна».

В 2010 выходит второй диск Полины Гагариной «О себе», куда вошел дуэт с Ириной Дубцовой «Кому? Зачем?», а также хиты «Любовь под солнцем», «Где-то живет любовь».

Несколько лет в творчестве певицы было затишье. Она изредка появлялась на телевидении в разных проектах. И вот, в 2012 году Гагарина предстала перед публикой в обновленном образе и, конечно, с новым музыкальным багажом, который родился в сотрудничестве с композитором Константином Меладзе. Песня «Спектакль окончен» и клип на нее мгновенно взлетели на первые строки хит-парадов, вернув певице популярность.

Автограф-сессия Полины Гагариной пройдет в следующий вторник, 8 апреля, с 19:00 до 20:00 в «Галерее Вояж». У Вас есть уникальная возможность увидеть яркую певицу и взять у нее автограф.

Не упустите возможность побывать на ее концерте, который состоится 9 апреля в Тюменской Филармонии. Перед вами развернется единое художественное полотно, в котором соединится музыка, фантастическая хореография, сценические костюмы, видеоинсталляции и ультрамодный свет. Все это — новый музыкальный спектакль Полины Гагариной, во время которого зрители услышат новое оригинальное исполнение любимых песен.

Стоимость билетов — от 800 до 3500 рублей. Телефон для справок: 566–000.

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