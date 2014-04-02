Тюменских школьников ждет ярмарка-квест

Уже с порога участники очутятся в непередаваемой атмосфере — квест плавно захватит всех прибывших и окунет в шоу-презентацию учреждений профессионального образования города Тюмени. Учащимся средних образовательных школ Тюменской области представится уникальная возможность узнать об учебном заведении и определиться с выбором будущей профессии. А на вопросы «Куда ты пойдешь работать с полученным образованием?», «Сколько ты будешь зарабатывать?», «Насколько ты как специалист будешь востребован на рынке труда?» ответят ведущие психологи Центра занятости населения г. Тюмени и Тюменского района.