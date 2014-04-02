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Тюменских школьников ждет ярмарка-квест

2 апреля 2014, 13:24
Для учеников тюменских школ пройдет ярмарка учебных мест. В мероприятии примут участие более 20 учреждений профессионального образования. Организаторы обещают интересную программу в формате квеста.

Уже с порога участники очутятся в непередаваемой атмосфере — квест плавно захватит всех прибывших и окунет в шоу-презентацию учреждений профессионального образования города Тюмени. Учащимся средних образовательных школ Тюменской области представится уникальная возможность узнать об учебном заведении и определиться с выбором будущей профессии. А на вопросы «Куда ты пойдешь работать с полученным образованием?», «Сколько ты будешь зарабатывать?», «Насколько ты как специалист будешь востребован на рынке труда?» ответят ведущие психологи Центра занятости населения г. Тюмени и Тюменского района.

В мероприятии примут участие более 20 учреждений профессионального образования, представители волонтерского движения, специалисты Центра занятости населения г. Тюмени и Тюменского района. Планируется, что ярмарку посетят более четырех тысяч школьников Тюменской области, информирует пресс-служба администрации города Тюмени.

Ярмарка учебных мест состоится 3 и 4 апреля с 9 до 16 часов в Западно-Сибирском инновационном центре (Технопарк) по адресу: ул. Республики, 142, 2-й этаж.

#Новости#Центр занятости#Образование#Ярмарка#Школьники#Женя#Общество
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