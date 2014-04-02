Семинаристы подарили водителям молитвы и иконки

Вместе с сотрудниками ГИБДД студенты семинарии вручали памятки и листовки водителям и пешеходам на пересечении двух центральных магистралей духовной столицы Сибири — Комсомольского проспекта и проспекта Менделеева. Протоирей Вадим Базылев благословил остановленных водителей, пожелал им безопасной дороги и подарил иконы «Феодоровской Божией Матери» и молитвы водителя, освященные в храме, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Водители такую профилактику принимали с пониманием, благодарили за обереги и обещали быть благоразумными на дорогах. Семинаристы остановили трех пожилых пешеходов, переходивших улицу в неположенном месте. Бабушки и дедушка очень смущались, они признались, что впервые с ними проводят такую профилактику. Сотрудники ГИБДД отметили, что к семинаристам и священнослужителям пожилые пешеходы прислушиваются с особым благоговением.