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Семинаристы подарили водителям молитвы и иконки

2 апреля 2014, 16:35
Студенты православной Тобольской духовной семинарии призвали водителей и пешеходов к безопасности на дорогах. Благословил семинаристов на благое, нужное дело сам Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор семинарии.

Вместе с сотрудниками ГИБДД студенты семинарии вручали памятки и листовки водителям и пешеходам на пересечении двух центральных магистралей духовной столицы Сибири — Комсомольского проспекта и проспекта Менделеева. Протоирей Вадим Базылев благословил остановленных водителей, пожелал им безопасной дороги и подарил иконы «Феодоровской Божией Матери» и молитвы водителя, освященные в храме, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Водители такую профилактику принимали с пониманием, благодарили за обереги и обещали быть благоразумными на дорогах. Семинаристы остановили трех пожилых пешеходов, переходивших улицу в неположенном месте. Бабушки и дедушка очень смущались, они признались, что впервые с ними проводят такую профилактику. Сотрудники ГИБДД отметили, что к семинаристам и священнослужителям пожилые пешеходы прислушиваются с особым благоговением.

#Новости#Тюменская область#Церковь#Водители#Транспорт#Olga#Общество
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