Семинаристы подарили водителям молитвы и иконки

Водители такую профилактику принимали с пониманием, благодарили за обереги и обещали быть благоразумными на дорогах. Семинаристы остановили трех пожилых пешеходов, переходивших улицу в неположенном месте. Бабушки и дедушка очень смущались, они признались, что впервые с ними проводят такую профилактику. Сотрудники ГИБДД отметили, что к семинаристам и священнослужителям пожилые пешеходы прислушиваются с особым благоговением.