Руфат Биктимеров о протесте в избирательной системе

Со всеми вопросами парламентарии согласны, но что касается избирательной системы — возникает недопонимание. Депутаты из партии ЛДПР и КПРФ считают, что не надо торопиться с принятием решения, поскольку это будет ущемлять избирателей. Но у нас есть областное законодательство, в которое внесены соответствующие изменения, и их нужно приводить в соответствие с избирательным кодексом и Уставом города.