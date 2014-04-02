Руфат Биктимеров о протесте в избирательной системе

Прокомментировать этот вопрос наш корреспондент попросила прокурора Тюмени старшего советника юстиции Руфата Биктимерова.
— Какие изменения были не приняты в Устав города? Что вызвало затруднение у депутатов?
— Изменилось законодательство в части конфессиональных отношений, лотерей, добавились основания для прекращения полномочий главы муниципального образования, главы администрации и самое важное -изменения в избирательное законодательство.
Со всеми вопросами парламентарии согласны, но что касается избирательной системы — возникает недопонимание. Депутаты из партии ЛДПР и КПРФ считают, что не надо торопиться с принятием решения, поскольку это будет ущемлять избирателей. Но у нас есть областное законодательство, в которое внесены соответствующие изменения, и их нужно приводить в соответствие с избирательным кодексом и Уставом города.
Поскольку во время прошлого заседания Тюменской городской думы эти поправки не были приняты. Я воспользовался своим правом в соответствии с федеральным законом и внес протест на положения Устава Тюмени. Дума должна была рассмотреть его на ближайшем заседании и принять все изменения в полном объеме.
Конечно, депутаты могли отклонить мой протест, но федеральный закон № 131, ст. 73 «Об общих принципах организации местного самоуправления» предоставляет мне право обратиться в суд с заявлением о признании бездействия городской думы, связанного с непринятием изменений в Устав города и отклонением моего протеста. Если после вступления судебного решения в законную силу депутаты снова проигнорируют принятие изменений, то губернатор выносит на рассмотрение Тюменской областной думы проект закона о роспуске представительного органа местного самоуправления.
— Некоторым может показаться, что прокуратура надавила на гордуму для внесения изменений, против которых выступала большая часть депутатов. И для многих вы выглядите орудием для ограничения органов местного самоуправления.
— Прокуратура вне политики. Если бы речь шла о чем-либо другом, мои действия были бы такими же. Есть закон и действующее муниципальное законодательство его нужно приводить в соответствие с вышестоящим — федеральным и региональным. В данном случае я руководствовался только этим, и это входит в мои обязанности.
— Но тогда решение думы еще не вступило в силу, а Вы его уже оспаривали. И при повторном рассмотрении вопроса было предложение вынести его на публичные слушания, однако обошлись без них.
— Я опротестовывал не решение гордумы об отказе внесения изменений в муниципальное законодательство, а сам Устав. Не обращая внимания на то решение, которое приняли депутаты на заседании, я вынес протест на действующий Устав. Что же касается повторного рассмотрения и вынесения вопроса на публичные слушания. Поскольку имеет место быть прямое противоречие действующему вышестоящему законодательству, прокурор имеет право требовать внести изменения в Устав города без проведения публичных слушаний. Меня поддерживают и вышестоящие коллеги.
Прим. Ред.: Тюменская городская дума приняла мажоритарную избирательную систему, при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов по избирательному округу, где они баллотируются.