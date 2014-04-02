«Ростелеком» на время заблокировал ЖЖ

Оказалось, что ограничение коснулось не только местных абонентов. Доступ был ограничен по распространенной нынче причине: «по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации».
Пользователи могли видеть следующее сообщение:
«Сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети „Интернет“, включен в Единый Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов сети „Интернет“ и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети „Интернет“, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, содержащие информацию, распространяемую с нарушением исключительных прав, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».
Компания очень быстро отреагировала на жалобы тюменцев. «Мы оперативно решили вопрос с ЖЖ и коллегами с Роскомнадзора, сейчас блокировка с сайта снята», — сообщили в «Ростелекоме» обратившимся.