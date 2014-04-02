Разбойники нападали на семьи, возвращающиеся из отпуска

«Утром 18 августа 1998 года на 154 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск они совершили разбойное нападение на семью, которая возвращались из Башкирии в Когалым и остановилась переночевать. Нападавшие, угрожая направленным пистолетом, похитили деньги и золотые украшения, а затем забрали у своих жертв машину и скрылись на ней. Уже через час после этого на 141 километре автодороги они присмотрели „Газель“, в которой находились муж с женой и двумя детьми. Нападавшие разбили в машине окно и потребовали от семьи ценные предметы, выстрелив в колонку и термос для устрашения. Отец семейства попытался оказать сопротивление, но обвиняемый, находящийся вместе с ним в салоне, выстрелил в него. Мужчина скончался от полученного ранения, разбойники забрали добычу и скрылись с места происшествия», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.