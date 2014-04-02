Разбойники нападали на семьи, возвращающиеся из отпуска

18 августа 1998 года обвиняемый вместе со своими подельниками — двумя братьями 1976 и 1968 годов рождения — приехал из Талицы Свердловской области в Ярковский район. На автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск криминальная троица нападала с оружием на автовладельцев, которые останавливались на обочине дороги на ночлег. Действовали злоумышленники всегда по одному и тому же плану: один из них оставался в машине, а двое других совершали нападение. В основном их жертвами были семейные пары, возвращавшиеся из отпуска.
«Утром 18 августа 1998 года на 154 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск они совершили разбойное нападение на семью, которая возвращались из Башкирии в Когалым и остановилась переночевать. Нападавшие, угрожая направленным пистолетом, похитили деньги и золотые украшения, а затем забрали у своих жертв машину и скрылись на ней. Уже через час после этого на 141 километре автодороги они присмотрели „Газель“, в которой находились муж с женой и двумя детьми. Нападавшие разбили в машине окно и потребовали от семьи ценные предметы, выстрелив в колонку и термос для устрашения. Отец семейства попытался оказать сопротивление, но обвиняемый, находящийся вместе с ним в салоне, выстрелил в него. Мужчина скончался от полученного ранения, разбойники забрали добычу и скрылись с места происшествия», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
По «горячим» следам убийство раскрыть не удалось, но работа по уголовному делу не прекращалась. В ходе совместно проведенных с сотрудниками ОБОП УМВД России по Тюменской области следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий лица причастные к совершению указанных преступлений были установлены. 25 марта 2014 года все трое были задержаны: два брата в Талицком районе Свердловской области, а обвиняемый в убийстве в Екатеринбурге.
По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого в убийстве избрана мера пресечения виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, расследование уголовного дела продолжается.