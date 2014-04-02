Проверка детсадов в Ишиме: возбуждено уголовное дело

Детсад осуществляет свою деятельность в двух зданиях, расположенных по ул. 40 лет Победы, 1 «а» и 19 «а» в Ишиме. В ходе проверки по первому адресу выявлено более десяти нарушений санитарных норм и правил. Кроме того, в учреждении были некачественно проведены работы по реконструкции системы отопления.