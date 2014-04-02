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Проверка детсадов в Ишиме: возбуждено уголовное дело

2 апреля 2014, 12:00
В Ишиме по требованию прокуратуры наказаны три чиновника администрации за нарушения в детсаду № 24, а сам детсад оштрафован на 35 тысяч рублей.

Прокуратура Тюменской области совместно с Ишимской межрайонной прокуратурой в связи с публикациями в средствах массовой информации провела проверку в детском саду № 24.

Детсад осуществляет свою деятельность в двух зданиях, расположенных по ул. 40 лет Победы, 1 «а» и 19 «а» в Ишиме. В ходе проверки по первому адресу выявлено более десяти нарушений санитарных норм и правил. Кроме того, в учреждении были некачественно проведены работы по реконструкции системы отопления.

У детсада по второму адресу отсутствуют заключение, подтверждающее его соответствие санитарным нормам и правилам, а также лицензии на осуществление образовательной и медицинской деятельности. Кроме того, выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Несмотря на имеющиеся грубые нарушения в деятельности детсада департамент по социальным вопросам администрации Ишима мер к их устранению не принимал.

По итогам проверки заместителю главы Ишима по социальным вопросам, директору департамента по социальным вопросам администрации города, а также заместителю директора данного департамента объявлены выговоры. Кроме того, разработан план устранения нарушений в детсаду № 24.

Сам детсад по результатам рассмотрения возбужденного межрайонной прокуратурой административного дела — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения оштрафован на 35 тыс. рублей.

Два других административных дела — осуществление деятельности с нарушением требований или условий лицензии и нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным и аварийным выходам находятся еще на рассмотрении.

Добавим, в поле зрения прокуратуры попал еще один ишимский детский садик № 19. По материалам проверки установлено, что в детсаду с февраля 2012 по май 2013 годов под видом оплаты услуг по договору подряда произведено необоснованное начисление и выплата денежных средств одному из сотрудников в сумме 875 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту растраты денежных средств. Материалы проверки переданы в следственные органы. Виновным грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет.

Фото: 1ul.ru

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