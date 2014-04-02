Правительство России расширило список наркотиков

В России расширен список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в России запрещен. В понедельник, 31 марта, на сайте правительства РФ было опубликовано постановление о внесении изменений в некоторые акты в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Проект этого документа был подготовлен ФСКН России.

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