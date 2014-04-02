Правительство России расширило список наркотиков

Как сообщает пресс-служба УФСКН по Тюменской области, речь идет о запрете целого ряда разновидностей так называемых «курительных смесей» и «солей», которые многие сбытчики до сих пор пытаются позиционировать как безвредный и легальный продукт.
«Необходимость дополнения существующего Списка наркотиков новыми позициями обусловлена тем, что наркопроизводители продолжают активно заниматься поиском и синтезом новых психоактивных соединений. Они стремятся каждый раз выходить за рамки регулируемого правового поля и разрабатывать формулы веществ, которые служили бы заменой уже запрещенным», — отметили в областном управлении наркоконтроля.
Как говорится в пояснительной записке к постановлению, в 2013 году не только в России, но и на территории Белоруссии, Австралии, Венгрии, Германии, Голландии, Дании, Китая, Финляндии и Японии отмечено появление ряда новых препаратов, которые являются аналогами наркотических средств и психотропных веществ амфетаминового ряда.
В рамках правоохранительной деятельности сотрудники органов наркоконтроля выявляли эти химические соединения повсеместно. Как показала практика, наиболее часто новые реагенты в последний период изымались на территории Уральского и Приволжского федеральных округов.
«Психоактивные вещества такого рода принадлежат к группе синтетических каннабиноидов и обладают физиологической активностью, сходной с наркотическими средствами и психотропными веществами, длительное применение которых способно вызвать в организме человека необратимые процессы, сопровождающиеся психической и физической зависимостью, вплоть до летального исхода», — говорится в пояснительной записке к документу.
Чаще всего в нашу страну вновь разрабатываемые синтетические наркотики поступают из Китая и стран юго-восточной Азии. Органами ФСКН России выявляется в среднем по 5–6 таких новых веществ в месяц.
В Тюменской области в течение 2013 года сотрудниками наркоконтроля более 180 раз изымались вещества, которые официально не являются наркотиками, пресечена деятельность 11 организованных преступных групп, из незаконного оборота изъято свыше 14 кг аналогов наркотических средств и психотропных веществ. Наркосбытчики в этих случаях привлекались к ответственности на основе научно обоснованных доказательств, подтверждающих, что изъятые вещества являются прямыми аналогами существующих наркотиков, оборот которых запрещен законом.