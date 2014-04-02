Полиция: не подтверждено, что тюменца душили, будет еще одна экспертиза

«Я вызвал полицию и скорую — очень болело горло, тошнило, кашлял. Меня увезли во ОКБ № 2, там меня осмотрел лор, сделали мне обезболивающее, КТ гортани и назначили лечение. От госпитализации я отказался, хотя врач очень настаивал. Там же, в больнице, сотрудник полиции взял с меня объяснение по поводу данного инцидента. Все это передали участковому. Он собрал материал и передал его в дознание, где и начались мои мучения. За время ведения дознания было сменено четыре дознавателя, как только кто-то из них начинал докапыпаться до истины, его меняли. Я неоднократно жаловался в прокуратуру — дело то закрывали, то открывали. Было проведено четыре судебно-медицинских экспертизы, и все с разными заключениями. Мой сосед П. имеет отношение к медицине и сразу заявил, что все экспертизы он легко оспорит», — отмечает Сергей.