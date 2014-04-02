Полиция: не подтверждено, что тюменца душили, будет еще одна экспертиза

Интернет-портал Nashgorod.ru уже сообщал о тюменце Сергее С., который уверяет, что в октябре 2012 года его в лифте пытался задушить сосед. При этом у мужчины есть претензии к полиции.
Напомним, по словам Сергея С., его сосед с пятого этажа П. набросился на него в лифте, душил и угрожал убийством.
«Я вызвал полицию и скорую — очень болело горло, тошнило, кашлял. Меня увезли во ОКБ № 2, там меня осмотрел лор, сделали мне обезболивающее, КТ гортани и назначили лечение. От госпитализации я отказался, хотя врач очень настаивал. Там же, в больнице, сотрудник полиции взял с меня объяснение по поводу данного инцидента. Все это передали участковому. Он собрал материал и передал его в дознание, где и начались мои мучения. За время ведения дознания было сменено четыре дознавателя, как только кто-то из них начинал докапыпаться до истины, его меняли. Я неоднократно жаловался в прокуратуру — дело то закрывали, то открывали. Было проведено четыре судебно-медицинских экспертизы, и все с разными заключениями. Мой сосед П. имеет отношение к медицине и сразу заявил, что все экспертизы он легко оспорит», — отмечает Сергей.
В адрес редакции портала от УМВД по Тюменской области поступил официальный ответ на запрос информации по поводу ситуации, описанной Сергеем С.
Приводим текст письма полностью:
«По каждому заявлению, поступающему от граждан, сотрудниками полиции проводится тщательная проверка с целью установления факта преступления, всех обстоятельств и вины подозреваемого. 13 октября отделом дознания отдела полиции № 1 УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) в отношении неустановленного лица.
В рамках показаний свидетелей и самого лица, на которое указывает потерпевший С., не нашел подтверждения факт того, что на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений его душил в лифте гражданин П.
Для установления тяжести причиненных потерпевшему С. телесных повреждений и механизма их образования назначены и проведены три судебные медицинские экспертизы, выводы которых были противоречивы относительно друг друга. В связи с этим была назначена и проведена комиссионная судебная медицинская экспертиза, согласно выводам которой невозможно с достоверностью установить механизм образования ссадин на шее у С.: „локализованная гиперемия слизистой гортани и истинных голосовых связок от сдавливания руками шеи возникнуть не могла, не исключен воспалительно-инфекционный характер“.
Кроме того, согласно показаниям врача-отоларинголога, который осматривал потерпевшего С., обратившегося к нему спустя пять дней, возможно нанесение самому себе аналогичных повреждений, при удушении посторонним человеком на коже горла должны остаться внутрикожные кровоизлияния.
Расследование данного уголовного дела действительно продолжается длительный период. И за нарушения уголовно-процессуального законодательства РФ сотрудники отдела дознания привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время уголовное дело находится в производстве следственного отдела ОП № 1.
Несмотря на то, что в рамках расследования заявленный факт не нашел своего подтверждения, данный материал поставлен начальником следственного управления УМВД России по Тюменской области на контроль и был рассмотрен на совещании в марте 2014 года. По его результатам принято решение о проведении судебной медицинской экспертизы в городе Екатеринбурге».
Nashgorod.ru будет следить за развитием событий.