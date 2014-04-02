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Пермяковский мост ремонтируют

2 апреля 2014, 10:51
Буквально вчера в редакцию NashGorod.ru обратилась тюменка Лариса с вопросом, когда же на мосту Пермякова исчезнут колдобины, а уже сегодня на путепроводе пропали первые ямы — мост начали ремонтировать.
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Тюмень

«На средней полосе, по дороге из микрорайонов, исчезли ямы, транспорт стал двигаться намного быстрее», — отметила Лариса Георгиевна. Напомним, что в прошлом году дорожники прогнозировали попадание объекта в список приоритетных на восстановление дорожного полотна.

Как рассказали корреспонденту NashGorod.ru в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, 1 апреля в Тюмени были запущены асфальтобетонные заводы, что позволило подрядчику использовать для ремонта горячую смесь даже при нынешней температуре воздуха.

За одну ночь «ТОДЭП» отремонтировал 104 квадратных метра дорожного полотна, сегодня и завтрашней ночью работы продолжатся, когда поток автомобилей будет минимален. За трое суток дорожники намерены полностью выровнять проблемный путепровод.

#Новости#Мост#Тюмень#Дороги#Транспорт#Olga#Общество
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