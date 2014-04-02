Пермяковский мост ремонтируют

Буквально вчера в редакцию NashGorod.ru обратилась тюменка Лариса с вопросом, когда же на мосту Пермякова исчезнут колдобины, а уже сегодня на путепроводе пропали первые ямы — мост начали ремонтировать.

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