Пермяковский мост ремонтируют

«На средней полосе, по дороге из микрорайонов, исчезли ямы, транспорт стал двигаться намного быстрее», — отметила Лариса Георгиевна. Напомним, что в прошлом году дорожники прогнозировали попадание объекта в список приоритетных на восстановление дорожного полотна.
Как рассказали корреспонденту NashGorod.ru в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, 1 апреля в Тюмени были запущены асфальтобетонные заводы, что позволило подрядчику использовать для ремонта горячую смесь даже при нынешней температуре воздуха.
За одну ночь «ТОДЭП» отремонтировал 104 квадратных метра дорожного полотна, сегодня и завтрашней ночью работы продолжатся, когда поток автомобилей будет минимален. За трое суток дорожники намерены полностью выровнять проблемный путепровод.